Apoio do setor produtivo foi essencial para o ajuste do Estado

O governador Beto Richa afirmou nesta quarta-feira (4), durante encontro com empresários em em Londrina, no Norte do Estado, que o apoio de empresários e das entidades do setor produtivo foi essencial para o sucesso do ajuste promovido pelo Governo do Estado para garantir o equilíbrio das contas públicas.

“As empresas e entidades entenderam que as medidas eram fundamentais e inadiáveis. Precisávamos preparar o Paraná para enfrentar a crise econômica nacional. Hoje, podem comemorar conosco a retomada de empregos e a geração de renda no Estado”, afirmou o governador ao abrir o Encontro Empresarial Lidere, promovido pela Associação Comercial e Industrial de Londrina (ACIL) e que reúne cerca de 500 empresários e empreendedores da região.

O governador ressaltou que as medidas de austeridades adotadas nos últimos anos permitiram a redução das despesas em 7,5% e aumento da receita em 2,3%. Também reafirmou o compromisso do Governo do Estado em apoiar os empresários. “Reafirmo a disposição do governo em apoiar aqueles que trabalham e produzem para o desenvolvimento do Paraná”, enfatizou.

SALDO POSITIVO – Richa destacou também os resultados conquistados pelo programa Paraná Competitivo. “O resultado da política do Governo do Estado, baseada no diálogo e segurança jurídica, é o montante de investimentos feitos no Paraná nos últimos anos, que chega a R$ 43 bilhões”, disse Richa. “Há confiança no Paraná.”

LIDERANÇA – O presidente da Acil, Cláudio Tedeschi, ressaltou a importância da participação dos empresários no processo do desenvolvimento socioeconômico do Estado. “Não é só o governo que deve preparar o empreendedorismo para a geração de renda e de emprego. Cada um de nós precisa assumir seu papel de liderança”, salientou.

O Encontro Empresarial Lidere segue até esta quinta-feira (05) com palestras e debates sobre gestão, inovação e liderança. Também há rodadas de negócios, atividades voltadas ao networking e espaços para expositores de diversos segmentos empresariais.

PRESENÇAS – Participaram da abertura encontro o deputado estadual Tiago Amaral, o presidente da Federação das Indústrias do Estado do Paraná, Edson Campagnolo, e o presidente da Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Paraná (Faciap), Marco Tadeu Barbosa.

Com AEN