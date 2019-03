APOIADORES DA LAVA JATO PROTESTAM CONTRA DECISÃO DO STF

Justiça Eleitoral julgará crimes comuns; Lava Jato completa 5 anos

Movimentos de direita e apoiadores da Lava Jato protestam neste domingo (17.mar.2019) em vários Estados contra decisão do STF (Supremo Tribunal Federal) que determinou a competência da Justiça Eleitoral para julgar processos da Lava Jato que envolvem crimes comuns ligados a crimes de caixa 2. Os atos são realizados no mesmo dia em que a operação completa 5 anos de atuação.

A decisão dos ministros foi por 6 a 5 na última 5ª feira (14.mar.2019) e foi alvo de críticas de políticos, principalmente do PSL e de apoiadores da operação.

O movimento que mais inflou o pedido para a população ir às ruas é o o MBL (Movimento Brasil Livre), apoiador explícito da Lava Jato. O grupo convocou manifestações em 19 Estados e no Distrito Federal. Em retweet de publicação no Twitter, demonstrou não querer “o fim” nem atacar o STF.

Também houve convocação por parte dos movimentos Vem Pra Rua, Nas Ruas, Direita Cascavel, Endireita Fortaleza, Direita Zona Norte Rio De Janeiro e Vem Pra Rua Floripa.

Há registros de protestos em: Brasília, Rio de Janeiro, Campinas (SP), Salvador (BA), Recife (PE), Osasco (SP), São Paulo (SP), Curitiba (PR), São José do Rio Preto (SP), Porto Alegre (RS), Goiânia (GO), Espírito Santo, Fortaleza (CE), Maringá (PR), Cascavel (PR) e Belo Horizonte (MG).

Os manifestantes se vestem com as cores verde e amarelo da bandeira do Brasil. Há muitos ainda com camisetas com a imagem do presidente Jair Bolsonaro.

Em Brasília, cerca de 100 pessoas, de acordo com a estimativa da Polícia Militar do Distrito Federal até às 11h, protestaram na Praça dos Três Poderes, em frente ao STF. Há entre os manifestantes 1 caixão escrito “Lava Jato”, em crítica à medida do Supremo. Também há faixas com os seguintes dizeres:

“STF, Quem matou a Lava Jato?”;

“STF, puteiro do PT”;

“Contra STF corrupto”;

“Gilmar Mendes, impeachment”;

“Tenho vergonha do STF”;

“STF qual é o teu negócio, sabemos quem são os teus sócios”.

Os manifestantes também gritaram: “Fora Marco Aurélio”; “Fora STF”; “Fora Lewandowski”.

No final do ato, os manifestantes jogaram papel higiênico na direção do STF. A Corte Suprema ficou com vários rolos de papel jogados na frente.

(Com Poder360)