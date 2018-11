APLICATIVO VAI AVISAR QUANDO ESTUDANTES FALTAREM ÀS AULAS NO PARANÁ

A novidade atende estudantes da rede estadual de ensino desde a última quinta-feira (22)

Pais e responsáveis de alunos da rede estadual de ensino no Paraná podem ser avisados em caso de faltas dos estudantes às aulas. A novidade foi disponibilizada por meio do aplicativo Escola Paraná na última quinta-feira (22) e foi bem recebida pelos 300 mil usuários do app.

Com a nova funcionalidade, os pais ou responsáveis que utilizam o aplicativo receberão automaticamente uma notificação quando o estudante faltar em alguma aula. Como o comunicado avisa o horário e a disciplina em que a falta ocorreu, será possível identificar quando os alunos se ausentarem propositalmente da instituição de ensino sem o conhecimento de seus familiares e também identificar alguma situação de risco.

A nova função garante segurança e bem-estar dos alunos, facilita o acompanhamento pelos pais e tem o objetivo de reduzir a evasão escolar”, afirma Claudio Aparecido de Oliveira, coordenador do Núcleo de Informática e Informações da Secretaria da Educação do Paraná (Seed).

Segundo ele, além de os pais serem notificados da falta no momento que a chamada é realizada em sala de aula, a equipe pedagógica das escolas também fica atenta ao número de ausências dos estudantes. “Se o aluno faltar cinco dias consecutivos ou sete dias alternados, a rede de proteção já será acionada para verificar o que está ocorrendo”, disse.

O recurso foi bem recebido por usuários como a advogada Ini dos Santos, que acompanha as iniciativas da Seed pelas redes sociais. “Eu vi uma postagem a respeito da novidade e achei muito bom porque assim não tem como gazear aula, algo muito comum hoje em dia”, afirmou. Até alguns estudantes confirmaram isso ao escrever na postagem da decretaria que a chance de “fugir” das aulas chegaria ao fim. “Ainda bem que meu pai não sabe mexer no aplicativo e minha mãe está sem celular”, brincou um aluno.

O sistema

O aplicativo foi desenvolvido pela Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná (Celepar) em parceria com a Secretaria de Estado da Educação do Paraná (Seed/PR). Ele foi lançado em agosto de 2017 e oferece diversos recursos como divulgação do boletim escolar, agenda, grade de disciplinas e aviso de eventos.

O objetivo é facilitar o acesso às informações relacionadas à vida escolar de cada estudante. No entanto, as funcionalidades só estão disponíveis nas escolas estaduais que utilizam o sistema Registro de Classe Online (RCO), ferramenta digital em que os professores registram a presença dos alunos e resultados de avaliações. “Hoje, 1436 das 2149 escolas do Paraná utilizam esse sistema digital”, informou o coordenador do Núcleo de Informática e Informações da Seed.

De acordo com ele, a rede estadual conta com 1,3 milhão de alunos, dos quais, 70% já pode ter acesso aos seus dados pelo aplicativo. “Cerca de 300 mil desses estudantes já são acompanhados pelos pais ou responsáveis no sistema, mas nosso objetivo é chegar a 865 mil até o ano que vem, atingindo 70% dos alunos”, adiantou.

Para utilizar o serviço, basta realizar o download gratuito do app Escola Paraná, disponibilizado para os sistemas operacionais Android e iOS, e acessar o perfil do aluno. Depois, é necessário digitar o número do CPF do estudante ou Cadastro Geral de Matrícula (CGM). O telefone também precisa estar atualizado. Por isso, nos casos em que ele não estiver correto, é necessário entrar em contato com a secretaria da instituição de ensino para realizar a atualização e aguardar 24 horas.

