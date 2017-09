Aplicativo permite pedir táxi com desconto em Foz

O Sindicato dos Taxistas de Foz do Iguaçu (SINDTÁXI) irá lançar na próxima segunda-feira (02), um aplicativo de celular que possibilitará o serviço de táxi ser acessado por moradores e turistas da cidade com maior facilidade em todas as regiões e bairros do município.

Segundo o presidente do sindicato, Jair Tavares, “o aplicativo denominado SINDTAXI FOZ tem como objetivo atingir toda a população e também criar tarifas flexíveis, que possam atender aos anseios de todos; nesta semana, visitamos os estabelecimentos parceiros, explicando o funcionamento dessa ferramenta e muitas empresas já baixaram o mesmo e estão aguardando o dia 2 para começarem a fazer as solicitações do serviço de táxi através do aplicativo”, enfatizou Tavares.

Voltado para moradores de Foz, o aplicativo oferece desconto de 10% para quem realizar o pagamento por cartão de crédito, já cadastrado no aplicativo e 15% para pagamento em dinheiro. O presidente acrescentou ainda que “os usuários poderão acessar o aplicativo com a garantia de utilizar um serviço de qualidade, sendo prestado por veículos vistoriados, motoristas capacitados, que fazem reciclagem e participam de cursos presenciais regularmente, prezando sempre pelo bem estar do passageiro”.

Necessidades do cliente – “Com o aplicativo, o cliente terá a opção de fazer filtros do táxi que deseja utilizar, com serviços de que necessitar, como por exemplo: motorista mulher, se é possível levar animal, se o veículo é adaptado para pessoas com deficiência ou que tenha wi-fi, disse Tavares”.

“Entre outras opções, teremos a possibilidade do cliente agendar uma corrida para mais tarde ou para o dia seguinte, com a certeza de que será atendido naquele dia e horário pré-determinado”, complementou Jair Tavares.

“Hoje, o táxi tem uma concentração muito grande no centro da cidade, em frente de hotéis e também em frente de atrativos turísticos, mas os bairros necessitam de uma maior atenção; então, queremos atingir a população de forma geral, facilitando o contato do usuário com o taxista”, concluiu o presidente do sindicato.