AO MENOS 100 PESSOAS SÃO PRESAS EM MANIFESTAÇÕES DA ULTRADIREITA EM BRUXELAS

Marcha contra o pacto migratório da ONU acaba em enfrentamento com a polícia

Uma manifestação convocada pela extrema direita belga contra o Pacto Mundial sobre Migração da ONU terminou neste domingo com agressões em frente às instituições europeias em Bruxelas e cerca de 100 pessoas foram presas. A marcha tinha sido proibida pelas autoridades de Bruxelas, mas na sexta-feira passada foi finalmente autorizada pelo Conselho de Estado. Segundo a polícia, participaram do protesto mais de 5.500 pessoas. Cerca de 1.000 cidadãos se concentraram, também ao meio-dia, para apoiar o pacto migratório.

Apesar de a manifestação ter sido convocada em Schuman, onde estão a Comissão Europeia e o Conselho, quem participou dela partiu ao meio-dia da Estação Central de Bruxelas e fez todo o percurso até chegar às instituições europeias. Pelo caminho, entoaram cantos e frases contra a esquerda, a favor do fechamento de fronteiras e contra o primeiro-ministro belga, Charles Michel.

O governante, inclusive, já viu sua coalizão de governo ser quebrada a propósito da assinatura do pacto em Marrakesh. Depois de Michel anunciar que a Bélgica assinaria a declaração e buscaria apoios parlamentares para isso, os nacionalistas flamencos da N-VA (Nova Aliança Flamenga, partido de centro direita da Bélgica) decidiram sair do Executivo. A decisão mergulhou o Governo em uma profunda crise a apenas seis meses das eleições do país. O Parlamento já pediu a ele que se submeta a uma moção de confiança.

A N-VA não estava entre os convocadores da marcha de ultradireita do domingo, porém, apesar de o ex-secretário de Estado da Migração e membro do partido Theo Francken —conhecido por seus comentários contra a imigração— ter postado no sábado no Facebook um vídeo no qual demonstrava seu apoio aos manifestantes. Mesmo assim, pediu a eles que dirigissem suas queixas contra as instituições e não contra os imigrantes. Entre os organizadores e participantes da manifestação estavam a ultradireita flamenca do partido Vlaams Belang, a Associação de Estudantes Católicos Flamencos (KVHV) e a Associação de Estudantes Nacionalistas (NSV).

Os manifestantes começaram a marcha com gritos e cartazes contra a imigração acompanhados de bombas e fumaça. O percurso, de menos de meia hora a pé, separava o centro da cidade de Bruxelas de Schuman, onde estão localizadas as instituições europeias. Ali começaram as discussões e os ataques. Os mais graves ocorreram junto ao edifício de Berlaymont, a sede da Comissão Europeia. Um grupo de manifestantes arrancou paralelepípedos da rua e atirou contra os agentes. A agência de notícias belga informou que um vidro da Comissão Europeia foi quebrado.

A polícia precisou intervir sobretudo quando, no fim da marcha, um grupo entre 200 e 300 pessoas ficou ao redor da Comissão Europeia e transformou o fim da marcha em uma batalha campal. Os corpos de segurança responderam às agressões dos manifestantes com gás lacrimogêneo e um canhão de água para dispersar os violentos. No meio da tarde, a polícia informou que cerca de cem prisões foram realizadas.

A marcha aconteceu entre as 12h e as 15h, horário local. No mesmo horário, cerca de 1.000 pessoas se concentraram de forma pacífica também em Bruxelas para defender o pacto migratório e pedir que os cidadãos procedentes de outros países não sejam estigmatizados.

(Com El País)