ANR: debilitada y claudicante disidentes descabalgan una ‘buena’ candidata en capital

Centurión indicó a la 970 AM que hasta el momento en la disidencia hay dos listas en Capital, una de ellas encabezada por Maru. “Yo no hablé con ella, desconozco si renunció”, sostuvo el edil. Sin embargo, la versión más fuerte es que Crichigno descabalgó por un supuesto pedido del líder de Añetete y presidenciable Mario Abdo Benítez, debido a que las encuestas no le favorecen. La idea según dicen, es unificar la nómina en Asunción para asegurar el ingreso de la mayor cantidad de disidentes.

Dani Centurión recordó que no es la primera vez que hacen correr la versión contra Maru y que prefiere esperar la información oficial del comando. Dijo que está enfocado en la campaña, que días atrás recibió la adhesión de exoviedistas que responden al diputado Ariel Oviedo y de Enrique Bacchetta, ambos de Central. “Yo estoy trabajando sin mirar a los costados. Hay que trabajar, trabajar y trabajar y el 17 de diciembre vamos a tener el veredicto del electorado”, señaló.

“Si hay una decisión (de descabalgar) la decisión es de Maru Crichigno. Yo tuve la oportunidad de conversar con ella hace una semana, durante la charla la vi como una persona muy solvente, segura, y si finalmente tomó la decisión que no fue porque nadie le haya impuesto en virtud a una medición, tuvo que haber sido una decisión personalísima”, insistió el concejal Centurión.

Otra versión que surge es que obligaron a Maru a renunciar porque está un pedido de intervención de la UPAP, universidad que administra junto a su madre. Se manejaba que tras una reunión del equipo, la candidata ofrecería una conferencia de prensa pero hasta el momento eso no ocurrió.

Com HOY