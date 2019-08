ANP INTERDITA DOIS POSTOS DE GASOLINA, EM FOZ, E QUATRO BICOS DE BOMBAS

A gasolina está custando, em Foz, entre R$ 4,19 e R$ 4,50. Pra encher o carro com 50 litros de gasolina você vai pagar, portanto, entre R$ 209,00 e R$ 225,00. Ou mais de um quinto do salário mínimo vigente (R$ 998,00)

É bastante, não? Por isso mesmo, vale a pena escolher bem o posto onde você abastece. Tem posto que rouba no preço e tem outros que vendem combustível de qualidade abaixo do padrão. Isso vale pro Brasil inteiro. Mas fiquemos em Foz.

A última fiscalização feita pela Agência Nacional do Petróleo, no Paraná, entre 17 e 22 de agosto, interditou três postos que vendiam combustível fora do padrão de qualidade. Um deles em Curitiba e – veja só! – dois em Foz do Iguaçu. Fechou também um posto clandestino, em Londrina.

Mas tem mais. Os fiscais da ANP, com base em denúncias e “no trabalho de inteligência feito pela agência”, como diz o press-release do órgão, interditou também 31 bicos de bombas abastecedoras que forneciam volume inferior ao registrado, a chamada “bomba baixa”. Traduzindo, você pagava mais por menos.

Desses 31 bicos interditados, quatro eram de um posto de Foz do Iguaçu. Ainda em Foz, os postos autuados tinham outra irregularidade, a ausência de material para análise de combustíveis.

A ANP não divulga o nome dos postos interditados e com problemas. Mas, quando você for ao posto onde costuma abastecer e encontrá-lo interditado, bingo!, é o que vendia combustível fora dos padrões.

Se você observar, no posto onde vai normalmente, que há quatro bombas interditadas, mais um bingo!, é o que vendia menos por mais.

Por sinal, se suspeitar de fraude de algum tipo, lá no final da matéria tem onde fazer a denúncia.

O trabalho

O press-release da ANP diz que, em todo o Estado, foram fiscalizados 183 postos de combustíveis e uma distribuidora, em 16 municípios. Os agentes fiscalizados foram selecionados com base nas denúncias recebidas pela ANP e no trabalho de inteligência feito pela agência.

O resultado: 31 bicos de bombas abastecedoras que forneciam volume inferior ao registrado (“bomba baixa”); três postos por venda de combustível fora dos padrões de qualidade (dois em Foz do Iguaçu e um em Curitiba); e um por falta de autorização para funcionamento em Londrina (estabelecimento clandestino).]

A ação, que teve o apoio do Ipem, foi realizada nos municípios de Curitiba, Colombo, Pinhais, Araucária, São José dos Pinhais, Agudos do Sul, Maringá, Guarapuava, Pinhão, Candói, Laranjeiras do Sul, Ponta Grossa, São João do Triunfo, Londrina, Foz do Iguaçu e Cascavel.

(Com H2Foz)