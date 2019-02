ANO LETIVO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COMEÇA NO DIA 6 DE FEVEREIRO

Secretaria de Educação mantém horário normal de atendimento para os pais que ainda precisam matricular os filhos nos CMEIS

Cerca de 20 mil alunos são esperados nas 51 escolas da Rede Municipal de Ensino de Foz do Iguaçu na próxima quarta-feira (6). Os 37 CMEIS (Centro Municipal de Educação Infantil) também retomam as atividades para o atendimento a 9.500 crianças de até cinco anos.

Diretores, professores e equipes pedagógicas iniciaram hoje (1º) as atividades laborais. Até o dia 5 de fevereiro eles participarão de reuniões e formações pedagógicas, todas com intuito de melhor receber os estudantes. Durante o mês de janeiro, os 54 novos professores que tomaram posse no último concurso público também participaram de capacitações sobre a metodologia de ensino aplicada na Rede Municipal.

Ainda nesta semana, equipes trabalham para deixar tudo pronto para o inicio do ano letivo, com limpeza dos ambientes, corte de grama em algumas unidades e pequenos reparos. Ao longo do ano passado, o governo municipal investiu mais de R$ 70 milhões em reformas e melhorias nas unidades educacionais, com aquisição de novo mobiliário, material didático e equipamentos, como aparelhos de ar condicionado.

Aulas

Em algumas escolas, as reformas continuam. É o caso da Augusto Werner, João XXIII e Eloi Lohmann, onde o ano letivo começará em março. Já os 230 alunos da Escola Olavo Bilac, que está sendo reconstruída, terão aulas no Centro de Convivência Clóvis Cunhas Viana, em Três Lagoas, a partir do dia 6 de fevereiro. De acordo com a SMED, nenhum aluno sofrerá prejuízo com o atraso no ano letivo, e o calendário escolar será definido em acordo com a comunidade.

Matrículas

Pais e responsáveis que não tenham feito a matrícula ou rematrícula dos filhos para o Ensino Fundamental (1º ao 5º ano) já podem procurar as secretarias das escolas com os documentos pessoais da criança. Já para a Educação Infantil, os pais que precisam de uma vaga nos CMEIS devem procurar a Secretaria Municipal de Educação (SMED), no Complexo Bordin, de segunda a sexta-feira das 8h às 12h e das 13h30 às 17h30.

Novos CMEIS

Nos próximos dias, o Governo Municipal vai inaugurar dois novos Centros de Educação Infantil nas regiões de Três Lagoas e Cidade Nova. Juntas, as unidades atenderão 430 crianças de até cinco anos. Já no mês de março será inaugurado o CMEI do Jardim São Roque, ofertando cerca de 130 vagas, e entregue o CMEI Claudio da Silva Lourenço, que passou por uma grande reforma, ampliando a capacidade de atendimento para 150 crianças em período integral.

Outros quatro CMEIS foram licitados no final do ano passado e começaram a ser construídos no Jardim Paraná, Profilurb 2, Jardim Almada e Jardim Buenos Aires, totalizando R$ 10.397 milhões em investimentos. As novas unidades possibilitarão atender mais de 800 crianças de 0 a 3 anos em período integral.

(Com AMN)