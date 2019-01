ANO COMEÇA COM 3,2 MIL VAGAS DE EMPREGOS ABERTA NO PARANÁ

Após o recesso de fim de ano, as Agências do Trabalhador do Paraná estão retomando os trabalhos de acordo com o calendário de cada cidade

Hoje, no Paraná, nas agências administradas pelo convênio direto entre os Governos do Estado e Federal, estão disponíveis quase 3,2 mil vagas de emprego. Destas, cerca de 650 são para Curitiba e região metropolitana.

No Estado, existem duas formas de convênio envolvendo Postos de Atendimento ao Trabalhador (SINE/PR).

Na parceria entre Governo do Paraná e Ministério do Trabalho, a administração das Agências do Trabalhador é de responsabilidade do Estado, que utiliza a mão de obra do município para os atendimentos.

Ao todo, são 216 agências que fazem parte dessa forma de acordo e que estão retomando os atendimentos conforme o calendário municipal.

Para as cidades com mais de 200 mil habitantes, o convênio é feito diretamente entre os municípios e o Ministério do Trabalho. Londrina, Maringá e Ponta Grossa fazem parte da gestão municipalizada. Em Curitiba, as agências instaladas nas Ruas da Cidadania são de responsabilidade da prefeitura.

O Paraná ocupa o quarto lugar no ranking nacional de geração de empregos, de acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados pelo Ministério do Trabalho. Até novembro do ano passado, o Estado havia gerado 61.556 novas vagas de trabalho, descontadas as demissões e contratações.

Trabalha Brasil

Mas, o site Trabalha Brasil, um classificado online de vagas que promove o contato direto entre quem está procurando emprego e quem está contratando, eram, até ontem, 60.758 vagas no Paraná neste início de ano. Em Curitiba eram 24.754 vagas. O Paraná aparecia atrás apenas de São Paulo (149.421 vagas) e do Rio de Janeiro (93.737).

(Com Bem Paraná)