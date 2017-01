ANIVERSÁRIO DO PARQUE NACIONAL DO IGUAÇU É COMEMORADO COM BOLO

Parabéns e um bolo distribuído a visitantes e funcionários celebram o aniversário de 78 anos de criação do Parque Nacional do Iguaçu, nesta terça-feira (10). A festa também contou com música. A unidade de conservação que abriga as Cataratas do Iguaçu é a segunda mais antiga do país.

Os 185 hectares vizinhos ao Parque Iguazú, na Argentina, são o maior remanescente de mata atlântica da região sul e um dos poucos redutos da onça-pintada na natureza.

Além de garantir a preservação da fauna e da flora local, o atrativo é um dos mais visitados por estrangeiros em viagem pelo Brasil. Em 2016, foram cerca de 1,5 milhão de turistas e moradores da região, sendo 740 mil representantes de mais de 170 países.

O Parque Nacional do Iguaçu foi criado em 1939 por meio do Decreto 1.035. A delimitação da área por parte da União teve grande influência da visita de Santos Dumont à região em 1916, quando ficou hospedado às margens das quedas d’água. O aviador se mostrou indignado com o fato de a área pertencer a um estrangeiro, o uruguaio Jesus Vál.

Em 1986, a unidade se tornou a primeira unidade de conservação brasileira a receber o título de Patrimônio Mundial Natural da Humanidade pela Unesco.

A expectativa para esta terça-feira festiva é de que 10 mil pessoas passem pela unidade, cujos portões ficarão abertos das 9h às 17h.

Com G1