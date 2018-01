ANIVERSÁRIO DO PARQUE NACIONAL DO IGUAÇU É COMEMORADO COM BOLO E ABERTURA DE EXPOSIÇÃO

A Unidade de Conservação completou hoje (10) 79 anos de criação. Em 2017 a reserva recebeu mais de 1,7 milhão de turistas

O Parque Nacional do Iguaçu, unidade de conservação gerida pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), comemorou hoje (10) 79 anos de criação.

Para celebrar a data a diretoria do parque preparou diversas atividades e atrações culturais.

A programação teve início com o corte do bolo com os funcionários, convidados, entre eles o secretário de Turismo, Indústria, Comércio e Projetos Estratégicos, Gilmar Piolla, a primeira dama, Rosa Maria Jeronymo, a fundadora do Parque das Aves, Ana Croukamp, o presidente do Conselho Municipal de Turismo, Felipe Gonzalez e o gerente da concessionária Cataratas S.A, Adelio Demeterko.

Após o corte do bolo a chefia do parque e os convidados participaram do plantio de mudas nativas no início da ciclo trilha, próximo ao Centro de Visitantes e no fim da manhã a direção do Parque e convidados abriram a Exposição Projeto Carnívoros do Iguaçu, que ficará no Porto Canoas.

O chefe da unidade de conservação, Ivan Baptiston, agradeceu aos trabalhadores das Cataratas, que ajudam a manter o ambiente limpo e preservado. “Em 2017 tivemos um aumento de 15% de visitação, com relação a 2016. Isso representa um marco, temos uma tendência de cada vez mais aumentar a visitação e ao mesmo tempo o compromisso nosso de sempre melhorar a qualidade do atendimento e do serviço”, destaca Baptiston.

Segundo o chefe, quem garante o bom atendimento é a equipe, e promove o padrão de qualidade do parque, oferecendo ao visitante uma experiência fantástica e transformadora.

“É esse o objetivo do parque, além de salvaguardar a biodiversidade e proteger a natureza, é possibilitar a visitação com alta qualidade, ou experiências marcantes, temos feito e atingido, graças à colaboração de cada um”, pontua.

O secretário de Turismo, Indústria, Comércio e Projetos Estratégicos, Gilmar Piola, elogiou o desempenho do Parque ao promover sempre boas experiências aos visitantes.

“Um parque que chega aos 79 anos, com toda essa energia e que atrai olhares do mundo inteiro é um motivo de orgulho a nós iguaçuenses. Esperamos que a unidade continue sendo esse exemplo que alia preservação ambiental com o desenvolvimento sustentável do turismo”, elogiou Piolla.

(Com pmfi)