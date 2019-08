ANICE GAZZAOUI REASSUME CARGO DE VEREADORA NA CÂMARA DE FOZ DO IGUAÇU

Ela teve o mandato cassado em julho de 2017 por quebra de decoro parlamentar depois de ter sido presa pela Polícia Federal na Operação Nipoti

Anice Gazzaoui (sem partido) reassumiu nesta terça-feira (30) o cargo de vereadora na Câmara Municipal de Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná. A vaga vinha sendo ocupada por Marcelinho Moura, do Podemos.

Ela havia sido reeleita em 2016 e teve o mandato cassado no dia 1º de julho de 2017 depois ser presa pela Polícia Federal na Operação Nipoti, um desdobramento da Operação Pecúlio.

Anice e outros 11 vereadores na época são réus em uma ação que investiga um suspeito esquema de corrupção com o pagamento de “mensalinho” na Câmara Municipal em troca de apoio político ao então prefeito Reni Pereira (PSB).

A defesa da vereadora conseguiu no Tribunal de Justiça do Paraná (TJ-PR) que a cassação fosse anulada, alegando que a Câmara extrapolou o prazo de julgamento, que é de 90 dias.

Antes, ela já tinha conseguido junto ao Superior Tribunal de Justiça (STJ), que a determinação de afastamento da Câmara – uma das condições para deixar a prisão – fosse anulada.

Na cerimônia de recondução ao cargo, Anice disse que a justiça foi feita e que agora vai se dedicar aos trabalhos como vereadora, em especial em assuntos ligados à saúde.

(Com G1)