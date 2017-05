Analista apresenta sistema que diminui mortes por doença que vitimou sua filha

Em maio de 2010, a pequena Laura, filha recém-nascida do analista de sistemas Jacson Fressato, morreu precocemente, vítima da sepse – doença caracterizada por um conjunto de manifestações graves em todo o organismo produzidas por uma infecção. Fressato transformou a dor em motivação para, usando seus conhecimentos, fazer algo que pudesse diminuir o número de novas mortes causadas pela patologia que vitimou sua filha. O produto dessa transformação foi apresentado nessa terça-feira (23), durante a reunião do Grupo de Trabalho Itaipu-Saúde, no auditório César Lattes, no PTI.

Fressato falou sobre o seu invento, o “Robô Laura” – um sistema que controla simultaneamente 263 softwares e que hoje é uma alternativa capaz de reduzir em 5%, até 2020, o número de mortes de pessoas com Sepse. O robô Laura é resultado do projeto “O Sonho de Laura”. “Reuni forças na dor, pela morte da minha filha, para utilizar todo o meu conhecimento na área e desenvolver um projeto capaz de salvar vidas”, diz. A ajuda é providencial, considerando que a doença atinge cerca de 2,5 milhões de pessoas anualmente no Brasil e causa a morte de 10% (250 mil) deste contingente.



Auditório cheio para a reunião do Grupo de Trabalho Itaipu-Saúde, formado principalmente por profissionais da área de saúde do Brasil, Paraguai e Argentina.

Nas pesquisas, Fressato constatou que a infecção mata uma pessoa a cada um minuto e meio no mundo e oito em cada dez pessoas sequer conhecem a palavra Sepse.

Integrado ao sistema de um hospital, o Robô Laura detecta e alerta precocemente os médicos e enfermeiros sobre um possível caso de Sepse. Esse robô já vem sendo utilizado desde 2016 no Hospital Nossa Senhora das Graças, em Curitiba. Nos últimos seis meses foi possível registrar uma queda de 13% na mortalidade por Sepse na unidade de saúde. O sistema está em fase de implantação no Hospital Pequeno Príncipe, também na capital paranaense.

“Esse robô tem mostrado resultados positivos, sobretudo na redução da mortalidade materna e infantil. Nossa proposta de apresentação do projeto aos integrantes do GT-Itaipu Saúde é divulgar essa ferramenta e articular para que os hospitais da Tríplice Fronteira possam adquiri-lo”, disse a gerente do GT-Itaipu Saúde, Luciana Sartori. “Nosso objetivo é salvar vidas. Acreditamos que ‘robolaura’ possa ser uma ferramenta.”

Com Itaipu