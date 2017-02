AMERICANOS QUE VOTARAM EM DONALD TRUMP VEEM PROMESSA CUMPRIDA

Sal Oliva, funcionário de hotel e mensageiro do Uber em Nova York, está muito feliz com a ordem executiva do presidente Donald Trump. O mesmo vale para Michael Bower, dono de uma empresa de alarmes em Seattle, e para Lynn e Don Broesch, aposentados de Milwaukee.

A política de imigração de Trump pode estar causando protestos e despertando dúvidas e objeções entre aliados dos EUA no exterior. Mas em casa, boa parte do eleitorado apoia o presidente.

Os eleitores de Trump dizem que a promessa de políticas mais duras para imigração é um dos principais motivos para que tenham votado nele. O decreto da sexta (27) e a ordem anterior para a construção de um muro na fronteira demonstram que Trump fala sério, dizem.

“Fiquei muito feliz, nem acreditei“, disse Oliva, 32. Ele é gay e disse que o ataque à casa noturna Pulse, em Orlando, por um norte-americano de ascendência afegã, o abalou. “Aquilo realmente mexeu comigo. Eu poderia ter sido uma das vítimas.”

Os detratores de Trump argumentam que suas ações não têm base em fatos. Desde 11 de setembro de 2001, ninguém foi morto nos EUA por um imigrante —ou filho de imigrante— de um dos sete países que constam da lista de restrição de entrada.

“Eu não culpo minha avó, que jamais viu um muçulmano na vida mas passa o tempo todo assistindo a muçulmanos explodindo coisas na TV”, disse Bower, 35, que se criou na região rural do Idaho. “Não é irracional que as pessoas se preocupem”.

Duas pesquisas recentes mostram apoio dos norte-americanos a alguma forma de suspensão temporária da imigração. Uma pesquisa da Universidade Quinnipiac, feita em janeiro, mostra que 48% dos entrevistados apoiam “suspender a imigração vinda de áreas ‘propensas ao terrorismo’ mesmo que isso signifique recusar refugiados dessas regiões“, ante 42% que se opõem.

“A mídia progressista dedica todo o seu tempo e esforço a atacá-lo, rir dele e dizer que ele é indigno do posto“, diz Don Broesch, contador aposentado do Wisconsin, que disse que quase todas as reportagens publicadas sobre Trump na campanha pareciam negativas.

“Quando alguém é alvo de ataques, e recebe críticas constantes, o resultado é mais apoio ainda para ele. As críticas me fazem gostar mais dele. Adoro que o ataquem, porque isso me diz que está fazendo a coisa certa”.

Broesch e sua mulher, Lynn, apoiam fortemente a ordem sobre a imigração. Lynn Broesch disse que encara os muçulmanos negativamente desde o 11 de Setembro e que novas preocupações surgiram no ano passado, depois de um ataque a faca de um somali naturalizado em um shopping center em Minnesota, onde o filho de Lynn e sua família vivem.

Oliva afirma que a mídia só retrata os imigrantes muçulmanos de modo positivo.

“Todas as reportagens sobre imigrantes muçulmanos os mostram como mais americanos que uma torta de maçã“, ele diz. “Mas, desculpe, o Islã não é amigo dos LGBT. Quando o Islã encontra gays na Somália ou seja lá onde for, eles são jogados do telhado. E você espera que eles sejam diferentes só porque se mudaram para cá? Não se pode esperar que essas pessoas absorvam nossos valores”.

Com Folha