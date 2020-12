América Latina: URUGUAI FECHARÁ FRONTEIRAS DO PAÍS A PARTIR DE DESTA, SEGUNDA-FEIRA (21)

Uruguaios e estrangeiros que tenham residência confirmada no Uruguai, mas estejam no exterior, não poderão retornar ao país.

O Uruguai aprovou, na madrugada do sábado (19), o projeto de lei proposto pelo presidente Luiz Lacalle Pou que visa fechar as fronteiras do país a partir desta segunda-feira (21). Outra medida aprovada pelo Parlamento é a restrição de reuniões por 60 dias.

As duas propostas do Executivo visam conter a disseminação da Covid-19 em território uruguaio, após aumento no número de casos diários em relação ao início da pandemia. Na quinta-feira, Fernando Paganini, um dos cientistas do GACH (Grupo de Assessoria Científica Honorária do Governo), disse em entrevista coletiva que há um “crescimento exponencial” da doença no país, projetando que o Uruguai chegaria a 1.200 casos por dia até o final do ano.

Em debate realizado na madrugada deste sábado, que durou cerca de 8h30, a Câmara dos Deputados aprovou os projetos.

As fronteiras do país ficarão fechadas entre os dias 21 de dezembro e 10 de janeiro. Uruguaios e estrangeiros que tenham residência confirmada no Uruguai, mas estejam no exterior, não poderão retornar ao país – mesmo com exame PCR negativo, principalmente para a virada do ano. Apenas no caso de terem passagem comprada até o dia 16 de dezembro e transporte de cargas estarão isentos de seguir a lei.

O direito de reunião, que é garantido pela Constituição do país, também fica impedido por 60 dias. Com isso, fica proibida a realização de aglomerações em espaços públicos ou privados.

De acordo com o Ministério da Saúde, o Uruguai registra 11.950 casos confirmados e 109 óbito pela Covid-19.

