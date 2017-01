AMEAÇAS PARA O PLANETA DAS QUAIS NÃO SE OUVE FALAR PORQUE ESTÃO EM CHINÊS

“Trata-se de um exemplo clássico”, afirma o biólogo espanhol Juan Pedro González Varo, atualmente na Universidade de Cambridge (Reino Unido). Sua equipe acaba de mostrar que os idiomas continuam sendo “um obstáculo significativo” para a ciência mundial.

Os pesquisadores buscaram no Google Acadêmico todos os documentos científicos — estudos, livros, relatórios e teses — relacionados com a preservação do meio ambiente, publicados em 2014 nos 16 principais idiomas do mundo. O resultado foi “bastante surpreendente”, em suas próprias palavras: dos mais de 75.000 documentos, apenas 64% estavam em inglês, a língua franca da ciência. O restante aparecia em espanhol (13%), português (10%), chinês (6%) e francês (3%), principalmente.

“Em tese, concentrar-se apenas na ciência escrita em inglês poderia omitir 36% do conhecimento existente”, advertem os autores em seu estudo, publicado na revista PLOS Biology. E, por outro lado, o desconhecimento do inglês é um impedimento para se ter acesso à ciência de ponta.

Uma pesquisa realizada pelos mesmos autores junto a 24 diretores de reservas naturais na Espanha revelou que 54% identificaram o idioma como um obstáculo na hora em empregar os últimos conhecimentos científicos no manejo de seus territórios.

González Varo traz mais exemplos. A Fundação para a Preservação e o Uso Sustentável das Zonas Úmidas, da Argentina, produziu um relatório abrangente sobre o papel das turfeiras na mitigação das mudanças climáticas. Mas, segundo lamenta o biólogo, só está disponível em espanhol. “Essa informação é muito valiosa, mas poderia ser perdida se um cientista escocês, por exemplo, fizer uma compilação das informações disponíveis”.