ALVARO DIAS LIDERA PARA PRESIDENTE NO SUL, EMPATADO COM BOLSONARO

Em levantamento do Paraná Pesquisas, o senador paranaense Alvaro Dias, pré-candidato à presidência pelo Podemos, fica empatado com o deputado Jair Bolsonaro (PSL-RJ) se forem considerados somente os eleitores dos três estados do Sul do País.

Alvaro aparece com 21,9% das intenções de voto entre os entrevistados no Sul, tecnicamente empatado com Bolsonato, que tem 22,6 % no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. No cenário que conta com a presença do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, preso em Curitiba, na disputa, Alvaro teria 20,9% contra 21,6% de Bolsonaro no Sul.

A pesquisa tem margem de erro de 2%. Nas demais regiões do País, Alvaro ainda patina entre 2% e 8% nos três cenários avaliados.

Reunindo todas as regiões, Lula lidera a pesquisa, com 27,6% das intenções de voto. Bolsonaro é o segundo, com 19,5%. Na sequência, o ex-ministro do STF Joaquim Babosa (PSB) aparece com 9,2%, seguido por Marina Silva (Rede), com 7,7%; Geraldo Alckmin (PSDB), com 6,9%, Ciro Gomes (PDT), com 5,5%, e Alvaro Dias (Pode), com 5,4%.

Com Lula no páreo, Manuela D’Ávila teria 1,2%; e Michel Temer, 1%. Neste caso, Flavio Rocha (PRB), Guilherme Boulos (PSOL), Henrique Meirelles (PMDB), João Amoêdo (Novo) e Rodrigo Maia (DEM) foram citados, mas não atingiram 1% das intenções de voto.

O levantamento da Paraná Pesquisas foi realizado entre os dias 27 de abril e 2 de maio de 2018 em todo território nacional.

Foram ouvidos 2.002 eleitores e a margem de erro é de 2% para mais ou para menos. A pesquisa abrange um grau de confiança de 95%. O levantamento foi registrado no TSE sob o número BR-02853/2018.

(Com Bem Paraná)