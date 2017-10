ALUNOS DE FOZ RESPONDEM PROVA BRASIL NESTA SEMANA

Entre esta segunda-feira (23) até 3 de novembro será aplicada a Prova Brasil para 6.569.728 alunos, de 73.684 escolas, localizadas em 5.570 municípios brasileiros. São questões de língua portuguesa e matemática com o objetivo de avaliar a educação básica. A aplicação dura um dia e todas as instituições estão previamente agendadas. O desempenho é ingrediente fundamental para o lançamento do Ideb de cada escola e de cada município, divulgado a cada dois anos.

No último Ideb de 2015, a média de Foz do Iguaçu foi 7,1, ultrapassando a projeção da nota que deveria ser alcançada em 2021. Para a avaliação deste ano, o secretário municipal de Educação disse que a expectativa “é de conseguir pelo menos manter o mesmo patamar, diante de tantas dificuldades que a cidade enfrentou nos dois últimos anos, e em decorrência das eleições complementares que interromperam o processo normal para início de uma nova gestão. Mas, sobretudo, a Prova Brasil é um importante instrumento de avaliação que aponta os caminhos que a educação está tomando no município, e se o trabalho está de acordo com os padrões à nível nacional e se estão sendo atingidos”, pontuou Fernando Ferreira Lima.

Avaliação

Serão avaliadas as escolas públicas com dez ou mais alunos matriculados em turmas regulares do 5º e 9º anos do ensino fundamental, e da 3ª ou 4ª série do ensino médio. Os instrumentos também serão aplicados para os alunos da 3ª ou 4ª série do ensino médio de escolas particulares que aderiram ao Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) 2017. E será mantida a avaliação de uma amostra de escolas privadas com pelo menos dez alunos matriculados em turmas regulares do 5º e 9º anos do ensino fundamental e da 3ª ou 4ª série do ensino médio, mesmo que não tenham aderido à avaliação. A manutenção dessa amostra visa preservar a série histórica do sistema de avaliação e permitir resultados comparáveis por estado.

Não serão avaliadas turmas multisseriadas, de correção de fluxo, de Educação Especial Exclusiva, de Educação de Jovens e Adultos, de Ensino Médio Normal/Magistério e as escolas indígenas que não ensinam a língua portuguesa.

Prova Brasil

A Avaliação Nacional do Rendimento Escolar (Anresc) também conhecida como Prova Brasil é uma avaliação criada em 2005 pelo Ministério da Educação. É complementar ao Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (Saeb) e um dos componentes para o cálculo do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb). Ela é realizada a cada dois anos e participam todos os estudantes de escolas públicas urbanas do 5° e do 9º e 3º ano do ensino médio de turmas com mais de 20 alunos. A avaliação é dividida em duas provas: Língua Portuguesa, onde é medida a capacidade de leitura, interpretação de textos e de fixação da mensagem, e, a Prova de Matemática onde é avaliado o raciocínio em contexto com a realidade do aluno.

Após a realização do exame, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), órgão responsável pela sua aplicação, envia um boletim de desempenho individual e materiais com informações adicionais para todas as escolas participantes.

Com PMFI