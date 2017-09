ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSINETE HOLLER DEMONSTRAM PATRIOTISMO EM CERIMÔNIA DE AGRADECIMENTO DO GRUPO ESCOTEIRO

Para demonstrar patriotismo, os alunos da escola municipal Josinete Holler, de Foz do Iguaçu, começaram uma manhã diferente nesta terça-feira (19) se reunindo no pátio da escola para cantar o Hino Nacional, na cerimônia de agradecimento dos escoteiros pelas atividades já desenvolvidas com o projeto EducAção, que tem a parceria da Secretaria Municipal de Educação e dos Escoteiros do Brasil. O agradecimento foi feito pelo diretor regional dos Escoteiros do Brasil/Paraná, Pedro Antonio Pavão e do vice-presidente do grupo escoteiros Guairacá e Diretor de Gabinete da Prefeitura Municipal de Foz, Kalito Stoeckl.

A parceria permitiu que os alunos da escola municipal participassem das atividades dos escoteiros, aprendendo na prática um pouco das ferramentas e do regimento que são adotados pelos escoteiros. O projeto prioriza o resgate de valores e de civismo nas crianças e a parceria permite a troca de conhecimentos entre os grupos de escoteiros e as escolas municipais que abraçam a ideia.

Para o diretor regional dos escoteiros Brasil, Pedro Antonio Pavão, o projeto é uma ação importante que traz um complemento para o aprendizado do aluno. “Tudo isso vêm a complementar o que é passado para crianças nas escolas em sala de aula, e da mesma forma trazer os conhecimentos da escola para o movimento escoteiro. Lembrando que o movimento escoteiro é um movimento de educação não formal, presente em todo território nacional e esta ação foi realizada em Foz e em outras centenas de cidades, por meio de escolas que abriram suas portas e permitiram esta integração e esta vivência diferenciada”, disse o diretor, ressaltando ainda que todos os grupos de escoteiros do município estão à disposição para realizar ações futuras como esta que já foi aplicada na escola municipal Josinete Holler.

Trabalhar ferramentas de civismo e incentivar práticas metodológicas ao ar livre, vida em equipe, e a utilização de jogos lúdicos para a formação dos alunos foram ações desenvolvidas pelos escoteiros no dia do projeto EducAção com as crianças da escola municipal Josinete Holler, enfatizou o Diretor de Gabinete, na cerimônia de agradecimento à direção da escola. “O movimento escoteiro é um movimento educacional, que trabalha o espírito de solidariedade que une as pessoas em prol da comunidade e de uma sociedade melhor e essa parceria da Secretaria de Educação com o grupo Escoteiros, costurada desde o início do ano, permitiu essa troca de conhecimentos”, pontuou Stoeckl.

Projeto EducAção Escoteira

A ação foi realizada em maio pela primeira vez no Brasil e deve ser inserida no calendário de atividades do grupo escoteiro. Em Foz do Iguaçu, a ação foi fruto de uma parceria da União dos Escoteiros do Brasil, Grupo Escoteiro Guairacá e Secretaria Municipal de Educação. Participaram do projeto cerca de 100 jovens e adultos membros do Guairacá – lobinhos, escoteiros, tropa sênior e pioneiros, e cerca de 200 alunos da Escola Municipal Josinete Holler. “Foi de profunda importância porque foi trabalhado com os alunos os valores do bem, respeito entre as crianças, amizade, valorização um com o outro, valores de civismo que estão tão esquecidos. E nós sentimos a diferença positiva nas crianças depois do projeto”, disse Maria Justina da Silva, diretora da escola.

O Projeto EducAção Escoteira é um evento anual com a participação das Unidades Escoteiras de todo o país, oferecendo aos alunos, atividades desenvolvidas com os jovens do Movimento Escoteiro nos espaços de instituições educativas, que relacionem com o tema do ano, no caso “Escotismo e Desenvolvimento Sustentável” e com base nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, ODS, termo de compromisso assinado pelo prefeito de Foz, Chico Brasileiro, em maio deste ano.

O método desse projeto vai ao encontro dos conhecimentos propostos pelas Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais com uma vivência prática e atraente, auxiliando na assimilação e compreensão desse conteúdo. Outras ações deste projeto podem ser realizadas em parceria com as demais escolas municipais de Foz.

