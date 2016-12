ALIADO DE ACM NETO VAI GERIR FUNDO BILIONÁRIO DA EDUCAÇÃO

Um dos auxiliares mais próximos do prefeito de Salvador, ACM Neto (DEM), Sílvio Pinheiro foi nomeado nesta quarta-feira (21) para o comando do FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação), do Ministério da Educação.

O órgão –que terá um orçamento de R$ 67 bilhões no próximo ano– é responsável por executar as políticas de educação básica do ministério, como programas de transporte escolar, merenda, material didático e construção de creches.

Pinheiro assume o cargo de Gastão Vieira (Pros), ex-ministro do Turismo e aliado do ex-presidente e ex-senador José Sarney, que foi exonerado.

Advogado, Sílvio Pinheiro foi secretário municipal de Urbanismo na prefeitura de Salvador entre 2015 e 2016 e chegou a ser cotado para disputar o posto de candidato a vice-prefeito nas eleições deste ano.

Na pasta de Urbanismo, foi o responsável por medidas polêmicas como o novo Plano Diretor de Desenvolvimento urbano de Salvador, que possibilitará a construção de prédios mais altos na orla da capital baiana.

No cargo, também foi responsável por liberar o alvará para construção do edifício “La Vue“, na Ladeira da Barra. O prédio esteve no centro de uma polêmica com o Iphan (Instituto do Patrimônio Artístico Nacional) que resultou na demissão do então ministro Geddel Vieira Lima (PMDB).

Pinheiro é filiado ao PSDB. Antes disso, fez parte dos quadros do Solidariedade na Bahia a convite do amigo e parceiro profissional Tiago Cedraz, membro da executiva nacional do partido.

Cedraz é filho do ministro do TCU (Tribunal de Contas da União), Aroldo Cedraz, e é investigado pela Operação Lava Jato por suspeita de recebimento de propina no esquema da Petrobras. Ele nega as acusações.