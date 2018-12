ALFÂNDEGA DA RECEITA FEDERAL EM FOZ DO IGUAÇU RECEBERÁ REUNIÃO DA COLFAC

A Alfândega da Receita Federal em Foz do Iguaçu receberá nesta terça-feira (04) a primeira reunião da Comissão de Facilitação de Comércio Exterior (COLFAC)

As COLFAC foram constituídas nas 15 maiores Alfândegas do país com o objetivo de resolver situações e problemas locais que afetam procedimentos relativos à exportação, à importação, ao trânsito de mercadorias e à facilitação do comércio, em porto, aeroporto ou ponto de fronteira terrestre.

São compostas por representantes da Receita Federal (RFB), da Secretaria de Defesa Agropecuária (SDA), da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), dos importadores e exportadores, e, também, dos recintos nos quais se realizam despachos aduaneiros.

Visam buscar a facilitação do Comércio Exterior por meio de reuniões mensais entre órgãos públicos e operadores com o intuito de buscar soluções rápidas para eventuais entraves nas operações comerciais. As COLFACs foram constituídas pela Portaria Conjunta RFB/MAPA/ANVISA 1.702 de 07 de novembro de 2018.

A primeira reunião em Foz do Iguaçu acontecerá nesta terça-feira (04), às 10 horas, na Alfândega da Receita Federal, situada à Av. Paraná, 1227, Jardim Polo Centro, e contará com a presença de representantes da Receita Federal, da Anvisa, do MAPA, da MULTILOG, do CODEFOZ, da Aduana Paraguaia, da Aduana Argentina e de Operadores locais do Comércio Exterior.

