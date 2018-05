Alerta: DEPOIS DE 7 ANOS, MALÁRIA VOLTA A FOZ DO IGUAÇU

Paciente de 51 anos foi internado na UTI em março; outras 21 pessoas declararam terem sentido sintomas da doença.

Secretaria de Saúde de Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná, confirmou nesta terça-feira (8) o primeiro caso de malária contraída no município depois de sete anos sem registros. Os últimos três casos autóctones haviam sido confirmados em 2011.