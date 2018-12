ALERJ ESCOLHE PRESIDENTE E RELATOR DA COMISSÃO DE IMPEACHMENT DE PEZÃO

Martha Rocha presidirá comissão, e, Bruno Dauaire relatará o processo

A Comissão Especial da Alerj (Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro) que julga a admissibilidade de impeachment do governador Luiz Fernando Pezão (MDB) escolheu nesta 4ª feira (12.dez.2018) a deputada estadual Martha Rocha (PDT) como presidente e o deputado Bruno Dauaire (PRP) como relator do processo.

A abertura do processo de impeachment foi feita na última semana, após pedido do Psol, no qual acusa Pezão e seu vice, Francisco Dornelles, por crime de responsabilidade e gestão temerária do Orçamento.

Dezoito dos 19 deputados que compõem a comissão participaram da reunião de escolha da presidente e do relator.

A comissão se reunirá novamente nesta 5ª feira (13.dez), às 13h, para aprovar o rito do julgamento.

Pezão foi preso em 29 de novembro

Pezão foi preso na operação Boca de Lobo, desdobramento da Lava Jato no Rio, em 29 de novembro. De acordo com o MPF (Ministério Público Federal), o governador fluminense operou esquema de corrupção próprio.

Os documentos indicam que pagamentos de propina entre 2007 e 2015 chegaram a cerca de R$ 40 milhões, em valores atualizados.

Como será a votação do impeachment

O rito do julgamento estabelecerá o prazo final para que o parecer do relator seja votado no plenário da Casa, que decidirá pelo afastamento ou não dos chefes do Executivo estadual.

Caso a Alerj aprove o afastamento, o julgamento definitivo ficará a cargo de 1 tribunal misto, formado por 5 deputados e 5 desembargadores –que serão eleitos e sorteados, respectivamente, para a função.

O presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, desembargador Milton Fernandes de Souza, deve presidir a sessão de julgamento e terá direito a voto em caso de empate. O impeachment decidirá tanto sobre a perda de mandato, quanto pela perda de direitos políticos por cinco anos.

(Com Poder360)