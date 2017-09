AGÊNCIA DO TRABALHADOR PROMOVE DIA D PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

No dia 29 de setembro, a Agência do Trabalhador de Foz do Iguaçu promove o Dia D para a contratação de pessoas com deficiência e reabilitados do INSS. A ação acontece em todo país nesta data. A ideia é realizar a inserção dessa parcela da população no mercado de trabalho através da aproximação de representantes das empresas locais e a Agência do Trabalhador.

Nesta data serão realizados atendimentos exclusivos para intermediar a mão-de-obra desses trabalhadores em empresas e encaminhamentos para entrevistas. Além disso, no dia 29 os funcionários do órgão vão orientar pessoas portadoras de deficiência a disputar postos de trabalho.

“Convidamos os empresários ou responsáveis pelo Departamento de Recursos Humanos a participarem desta ação com o objetivo de oportunizar a entrada de pessoas com deficiência ou reabilitados no mercado. Preparamos a estrutura com um espaço físico para entrevistas”, afirma o diretor de Desenvolvimento Econômico e Integração Regional, Adnan El Sayed.

As empresas que desejam confirmar presença no evento poderão ligar na Agência do Trabalhador (3545-5450, falar com João) ou enviar e-mail para sinefoz@gmail.com. Das 8h às 12h (29/9): Recepção das empresas e entrevistas de emprego EXCLUSIVAS a pessoas com deficiência e reabilitados do INSS.

A Agência do Trabalhador está localizada na Rua Xavier da Silva, 834. Mais informações: 3545-5450

Com PMFI