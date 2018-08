AEROPORTO DE FOZ DO IGUAÇU É O QUE MAIS CRESCE NO PAÍS EM 2018

Movimento do terminal iguaçuense é o maior registrado entre todos os aeroportos administrados pela Infraero

O Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu registrou o maior crescimento entre todos os aeroportos administrados pela Infraero no país. O terminal iguaçuense teve um aumento de 14% no volume de embarques e desembarques nos sete primeiros meses de 2018, em comparação com o mesmo período do ano passado.

Entre janeiro e julho deste ano, 1.408.689 passageiros passaram pelo terminal da Terra das Cataratas, enquanto que no mesmo período do ano passado 1.234.053 pessoas chegaram ou partiram do aeroporto iguaçuense. O número supera a taxa de crescimento nacional, quando os principais aeroportos do país não chegaram a 10%.

Depois de Foz do Iguaçu, o segundo aeroporto, entre os administrados pela Infraero, que mais cresceu em movimento foi de Recife. O volume de embarques e desembarques na capital pernambucana foi de 8,5%. 4.730.679 passageiros utilizaram o terminal de Recife até julho deste ano, enquanto no mesmo período do ano passado 4.358.127 passageiros passaram pelo local.

De acordo com os números informados pela Infraero, terminais importantes do país tiveram queda de passageiros neste ano. A maior perda foi registrada em Curitiba com 279.913 passageiros a menos em relação aos sete primeiros meses de 2017. Congonhas também teve queda de 0,7% na movimentação. Outros aeroportos não atingiram 1% de aumento nas operações, caso de Santos Dumont (0,1%), no Rio de Janeiro.

“Em 2017, já havíamos apresentado o maior crescimento do Brasil, com 17,6%. Os números divulgados pela Infraero mostram que os números do terminal de Foz do Iguaçu neste ano já ultrapassam os do aeroporto de Maceió, que vem em uma campanha forte de promoção do turismo com a oferta de novos voos nacionais e internacionais. Também já nos aproximamos e deveremos ultrapassar, no próximo ano, o movimento dos aeroportos de Manaus e Vitória”, o secretário de Turismo, Indústria, Comércio e Projetos Estratégicos, Gilmar Piolla.

Segundo ele, “com a ampliação da pista de pouso e decolagem e a repaginação do terminal de passageiros, que terá instalação de fingers, seremos em 10 anos um dos maiores aeroportos da região Sul e uma importante porta de entrada e saída do Brasil pela costa oeste”.

Florianópolis

O terminal da Terra das Cataratas superou também os números de um importante destino turístico. O Aeroporto Internacional de Florianópolis apresentou um crescimento de apenas 0,1% no movimento de passageiros neste ano. O terminal, que é administrado pela iniciativa privada desde janeiro, recebeu apenas 2.187 passageiros a mais em comparação entre janeiro e julho de 2017. Passaram pelo terminal catarinense 2.205.181 passageiros nos sete primeiros meses do ano passado, enquanto que no mesmo período de 2018 ocorreram 2.207.368 embarques e desembarques.

(Com PMFI)