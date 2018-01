AEROPORTO DE FOZ DO IGUAÇU COMPLETA 45 ANOS NESTE DOMINGO

Com capacidade para receber 2,8 milhões de passageiros/ano, o aeroporto iguaçuense registrou em 2017, 2,2 milhões de viajantes.

O Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu/Cataratas (PR) completa 45 anos de operações neste domingo (7/1). Privilegiado por sua localização geográfica, na Tríplice Fronteira – divisa entre Brasil, Argentina e Paraguai – o terminal paranaense se consolidou como uma importante ferramenta para o desenvolvimento da economia e do turismo no Paraná. De acordo com pesquisa do Ministério do Turismo, Foz do Iguaçu é o terceiro destino mais visitado por turistas estrangeiros a lazer no Brasil.

Para o superintendente do aeroporto de Foz, Joacir Araújo dos Santos, é diante deste cenário de desenvolvimento econômico e de turismo local que o terminal paranaense se tornou uma das principais portas de entrada de visitantes brasileiros e estrangeiros. “O terminal é peça fundamental para sustentar essa indústria, visto que ele é responsável pela maior parte da movimentação de pessoas que chegam à cidade”, afirma Joacir.

Com capacidade para receber 2,8 milhões de passageiros/ano, o aeroporto iguaçuense registrou em 2017, 2,2 milhões de viajantes. Quatro companhias aéreas operam no terminal: Gol Linhas Aéreas, Latam, Azul Linhas Aéreas Brasileiras e Avianca, que ligam Foz do Iguaçu a Curitiba (PR), São Paulo (SP), Campinas (SP), Porto Alegre (RS), Rio de Janeiro (RJ), Florianópolis (SC), Confins (MG) e Lima, no Peru.

(Com segs)