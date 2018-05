ADVOGADO TÚLIO BANDEIRA É PRESO NOVAMENTE EM AÇÃO CONTRA CRIMES EM PREFEITURA

Operação do GAECO na qual o ex-candidato a prefeito de Foz do Iguaçu foi preso, investiga pagamentos de empresas a agentes públicos (prefeitos e vereadores) para a aprovação de projetos que lhes favoreciam, segundo o Ministério Público do Paraná.

O advogado e ex-canidato a prefeito de Foz do Iguaçu, foi preso com mais duas pessoas na sexta-feira, 13 de abril, em Araucária, na Região Metropolitana de Curitib. A notícia foi divulgada pelo Ministério Público do Paraná nesta terça-feira, 15.

Túlio Bandeira e demais presos, foram caPturados em decorrência da primeira fase da Operação Sinecuras, que investiga crimes de organização criminosa, corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro, peculato, crimes contra licitações, falsidade ideológica e estelionato.

A operação é realizada conjuntamente pela Promotoria de Justiça de Araucária e pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco).

Operação da Polícia Civil de Brasnorte resultou na prisão de Tulio Bnadeira em 2016, pelo advovogado de Foz supostamente chefiar quadrilha no Mato Grosso.

Bandeira já havia sido preso anteriormente no âmbito da Operação Pecúlio, que investiga desvio de recursos públicos na prefeitura iguaçuense, e por possivel envolvimento em grilagem de terras no Mato Grosso.

Dois assessores de uma vereadora foram presos preventivamente, sob suspeita de obstrução da Justiça. Eles estariam constrangendo testemunhas de investigação que apura o desvio de vencimentos de funcionários comissionados que seriam obrigados a devolver a vereadores uma parte do dinheiro que recebiam na Câmara Municipal.

Embora sejam assessores de uma vereadora do atual mandato, a investigação refere-se ao mandato anterior, quando os envolvidos, agora presos, eram assessores de outro vereador (marido da vereadora para a qual trabalham atualmente).

Além disso, durante as diligências, foi preso em flagrante por posse irregular de munições um ex-vereador, pai de um dos assessores, que está sendo investigado na primeira fase da operação e que já havia sido preso preventivamente naquela fase.

(Com Assessoria do MP/PR e fotomontagem do Portal Bem Notícia)