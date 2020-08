ADVOGADO É CONDENADO APÓS APRESENTAR DEZENAS DE PROCESSOS COM A MESMA HISTÓRIA

Um advogado de Cascavel foi condenado junto com sua cliente a pagar cinco salários mínimos (R$ 5.225) por má-fé em um processo apresentado na 1ª Vara Cível de Cascavel. A ação foi movida por supostas irregularidades em um contrato de financiamento de um veículo Sandero.

Todos os argumentos apresentados foram rejeitados na ação, mas, chamou a atenção da juíza Samantha Barzotto Dalmina um trecho em específico, onde é citado que um seguro deveria quitar as parcelas não pagas. O advogado diz que a compradora do carro teria buscado o “seguro de proteção financeira” por ter ocorrido a diminuição da renda familiar em face do aumento nas contas de água, energia elétrica, combustíveis e alimentos e teria sido confirmado, por telefone, que o seguro pagaria parcelas do financiamento.

A juíza diz que é no mínimo inusitado que o mesmo advogado tenha apresentado ações similares nas quais consta a mesma sistemática para justificar o não pagamento das parcelas.

“Destaque-se que, nas 1ª e 4ª Varas Cíveis de Cascavel, em que esta magistrada atua como Juíza Substituta, contabiliza mais de uma dezena de ações similares patrocinadas pelo mesmo procurador da parte autora em que há a repetição da mesma narrativa. Não obstante a presente ação tenha sido movida contra a BV Financeira, os fatos descritos são os mesmos desta ação.

O mais curioso é que todas as instituições financeiras, supostamente, admitiram a quitação de parcelas com o seguro em virtude do aumento da água, energia elétrica, combustíveis e alimentos, mas posteriormente, após tranquilizarem a parte autora da quitação das parcelas, deixaram de honrar o compromisso assumido no seu canal de atendimento.

Com efeito, estamos diante de duas possibilidades: ou por coincidência absoluta a situação ocorreu do mesmo modo com todos os autores e todas as instituições bancárias ou as iniciais são construídas sem compromisso com a realidade, circunstância que efetivamente se constata, considerando que não houve comprovação da contratação do seguro”.