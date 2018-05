ADVOGADO COM MANDADO DE PRISÃO É PRESO COM ARMA EM FAVELA DO JUPIRA EM FOZ

Policiais Civis do GDE – Grupo de Diligências Especiais de Foz do Iguaçu, prenderam na manhã de terça-feira (8) na Favela do Bolo no Jardim Jupira, o advogado Moisés Albiero (foto principal desta matéria – arquivo pessoal dele), 35 anos. Ele estava com mandado de prisão decretado pela justiça da Comarca de Pato Branco.

Com Albiero, que é de Pato Branco, Sudoeste do Paraná, a polícia apreendeu um revólver calibre 38, municiado. Também foram encontradas em suas vestes dezessete munições do mesmo calibre. Moisés estava com um veículo importado Discovery, acompanhado de uma mulher de 20 anos, que foi liberada pela polícia após averiguação.

O advogado possui uma extensa ficha de passagens policiais. Em 2016, foi acusado pelo duplo homicídio em que foram vítimas os irmãos Sandoval Nascimento de Lima, 40 anos, e Eloiade Fernandes de Lima, 37 anos (os dois estão na imagem acima), que supostamente traficantes e fornecedores de drogas de Albiero. Os corpos dos irmãos teriam sido jogados no Rio Iguaçu e não localizados.

Revólver e munições foram encontrados com o advogado Albiere

Ano passado, o advogado foi submetido a julgamento. Na ocasião, foi condenado pelo crime de ocultação dos cadáveres de Sandoval e Eloiade, porém absolvido da acusação do duplo homicídio. Moisés Albiero foi condenado há dois anos de prisão, em regime semi aberto, por ocultação de cadáver. O Ministério Público ingressou com recurso e o julgamento foi anulado. Um novo julgamento deverá ser realizado.

(Com Portal RBJ)