ACUSADA DE CAIXA 2, CCR FIRMA ACORDO E PAGARÁ R$ 81,5 MI AOS COFRES PÚBLICOS

Valor será destinado ao Estado e a fundos; Também irá para construção de biblioteca; Jornal teve acesso a políticos envolvidos

O MP-SP (Ministério Público de São Paulo) e a CCR, empresa responsável por várias concessionárias de rodovias no Estado de São Paulo, assinaram nesta 5ª feira (29.nov.2018) 1 “termo de autocomposição” pelo qual a empresa comprometeu-se a pagar R$ 81,5 milhões aos cofres públicos.

O valor compensará doações irregulares que a empresa teria feito em forma de caixa 2 a campanhas de diversos partidos políticos, no período de 2009 a agosto de 2013.

Com a assinatura do termo, ficará encerrado o inquérito civil instaurado em março deste ano pelo MP-SP contra a empresa. Após a divulgação do acordo, as ações da CCR subiram mais de 11% na bolsa.

De acordo com o promotor de Justiça José Carlos Blat, o termo de autocomposição foi baseado nas delações premiadas de dirigentes e ex-dirigentes da empresa no âmbito das investigações da operação Lava Jato.

“Não há, até este momento, indicativos de atos de corrupção, o que há é fomento à criação de 1 caixa 2 para campanhas eleitorais”, disse o promotor.

Blat também disse o acordo estabelece que o nome de políticos que teriam recebidos valores para suas campanhas não podem ser divulgados devido as investigações na esfera da improbidade administrativa e criminal.

No entanto, de acordo com as delações, os ex-governadores Geraldo Alckmim (PSDB) Geraldo Alckmin (PSDB) e José Serra (PSDB), o ministro Gilberto Kassab (Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações) e o deputado estadual Campos Machado (PTB-SP) foram citados como beneficiados.

As informações foram divulgadas pela TV Globo, em São Paulo.

Eis os valores destinados para cada, divulgados pelo jornal:

José Serra (PSDB): R$ 3 milhões para campanha à presidência da república em 2010;

Geraldo Alckmin (PSDB): R$ 4,5 milhões para a campanha ao governo de São Paulo em 2010;

Gilberto Kassab (PSD): recebeu R$ 2,8 milhões para a criação do PSD; R$ 1 milhão campanha ao senado de Marta Suplicy (MDB) em 2010, quando ela ainda estava no PT;

Campos Machado (PTB): R$ 1 milhão para acertos de campanha.

INVESTIGAÇÃO CONTINUA

Ainda segundo o promotor, o caixa 2 da CCR demonstra que não ocorreu nenhuma contrapartida nas concessões das rodovias e a assinatura do termo não impede outras investigações que venham a determinar a existência de superfaturamento, atos de corrupção, cartel etc.

“Podemos dizer que este não é o fim, é o início de uma investigação contra vários agentes públicos”, afirmou.

De acordo com o promotor Silvio Marques, apesar do acordo, as investigações continuam. A empresa terá ainda que cumprir com algumas obrigações.

“A investigação não termina em relação a CCR por conta da assinatura do termo. A empresa está obrigada, pelo acordo, a trazer ao MP-SP e ao Judiciário todas as pessoas que forem prestar depoimentos, arcando com as despesas, e também trazer documentação e tudo o que possa ser útil nas investigações”, disse.

Segundo a promotora Karyna Mori, as investigações serão a partir do material que foi entregue pela empresa juntamente com as delações.

“O MP não faz acordo perdoando irregularidades, amenizando ou arquivando. Não é esse o objetivo, o acordo visa que a empresa reconheça e admita os fatos. Esse termo é condicionado a indicação de outros elementos que possam permitir que o MP apure irregularidades. Se houver novas denúncias no curso das investigações serão acrescentadas às investigações”, afirmou.

O QUE DIZEM OS CITADOS

Os políticos citados e acusados de terem recebido doações irregulares da CCR, divulgaram notas ao G1.

Em nota conjunta, os advogados de Geraldo Alckmin, José Eduardo Alckmin e Marcelo Martins de Oliveira, disseram que o ex-governador “jamais recebeu recursos, a qualquer título, da empresa mencionada” e que “o financiamento de suas campanhas eleitorais sempre foi realizado na forma da lei e sob fiscalização da Justiça Eleitoral”.

“[Alckmin] desconhece os fatos noticiados e, até a presente data, não lhe foi dado conhecer do que tratam os autos do inquérito civil”, diz a nota.

Já a assessoria do senador José Serra disse que todas as campanhas dele “sempre foram realizadas com rigor técnico para demonstrar aos eleitores as melhores propostas ao Brasil” e que “as contas, sempre aprovadas pela Justiça Eleitoral, ficaram a cargo do partido”.

O deputado Campos Machado (PTB-SP), disse que as doações que recebeu em todas as suas campanhas “foram exclusivamente dentro das exigências da lei, tanto é que foram aprovadas pela Justiça eleitoral”.

Em nota, o PSD disse que o ministro Gilberto Kassab aguarda com tranquilidade a divulgação das informações e reafirma a legalidade de seus atos. Segundo o partido, todas as doações que a sigla recebeu obedeceram a legislação vigente.

PARA ONDE VAI O DINHEIRO

O valor, a título de reparação por danos morais coletivos e multas, será pago em duas parcelas, em março de 2019 e março de 2020, e corrigido monetariamente pela taxa Selic, já desde a 1ª parcela.

Parte do dinheiro será destinada ao Fundo de Direitos Difusos; para o Fundo de Perícias, que está sendo criado; e para a construção de uma nova biblioteca na Faculdade de Direito do Largo São Francisco, em São Paulo.

Na 1ª parcela o Estado receberá R$ 33.067.900 e os fundos receberão R$ 1.115.966,05 cada. Já a 2ª parcela repetirá esses valores, sempre corrigidos. A faculdade de Direito receberá integralmente o valor de R$ 17 milhões em março de 2019.

