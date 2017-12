AÇÕES MELHORAM PROTEÇÃO DE QUEM ESTÁ VULNERÁVEL NO PARANÁ

A proteção de direitos teve acréscimo em qualidade e quantidade pelas ações desenvolvidas pela Secretaria de Estado da Família e Desenvolvimento Social.

Campanhas deram visibilidade a violações de direitos, permitindo que mais casos fossem registrados, e mais recursos foram destinados para garantir cidadania, principalmente a pessoas em situação de vulnerabilidade ou de risco.

Um dos grandes avanços deste ano ocorreu no Fundo Estadual para a Infância e Adolescência (FIA) para as políticas da área. Pela primeira vez, o montante repassado foi de R$ 58,9 milhões, três vezes o valor do ano passado (R$ 17,9 milhões).

Os investimentos foram crescentes nos últimos anos. “Criamos e estruturamos um sistema para que os investimentos chegassem mais rápido até crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade e risco em todo o Paraná”, explica Leandro Meller, superintendente de Políticas de Garantia de Direitos, da Secretaria da Família.

