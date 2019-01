AÇÕES ESPORTIVAS DO VERÃO PARANÁ RETORNAM AO LITORAL

As ações esportivas promovidas pela Secretaria de Estado da Educação e do Esporte voltam às areias do litoral paranaense durante a Operação Verão Paraná 2019

O projeto, integrante das realizações do Governo do Estado, tem início nesta sexta-feira (11), incentivando a prática de atividades físicas e de lazer a fim de promover a saúde, o bem-estar e a integração social dos veranistas e moradores locais.

A atuação acontecerá em quatro postos fixos, nos balneários de Praia de Leste, Ipanema, Shangrilá e Caiobá, de terça a domingo, das 8h às 12h e das 16h às 20h, além de uma equipe itinerante que visitará Guaratuba, também de terça a domingo, das 13h30 às 19h30.

Contudo, o trabalho começa muito antes de chegar às praias. Nesta terça-feira (08), a equipe de monitores e acadêmicos de Educação Física passou por um intenso treinamento, que resultará no planejamento e cronograma de todas as atividades a serem realizadas.

“O Verão Paraná retorna mais um ano para a alegria dos nossos paranaenses. Isso mostra quão forte e importante é o projeto e, claro, demonstra a confiança do novo governo, administrado por Carlos Massa Ratinho Junior, para dar a continuidade a ele”, disse Marcia Simoni, coordenadora geral do Esporte no Verão Paraná.

Planejamento

São 45 profissionais envolvidos. “Nunca tinha vindo para nenhuma praia do Paraná até o ano passado, quando participei do projeto como veranista. Gostei tanto que queria fazer parte disso. Hoje estou muito feliz por ter sido selecionada para trabalhar como monitora. Estou com muita energia para causar nos veranistas deste ano a mesma sensação que eu senti em 2018”, diz Vanessa Martins de Souza (22), acadêmica de Educação Física.

O treinamento é feito para manter os monitores aptos, sempre inovadores e criativos para realizarem um planejamento impecável e que atenda às características e perfil de cada praia. “É muito importante dar essa oportunidade aos acadêmicos. Aqui eles têm vivências que muitas vezes a própria universidade não proporciona e crescem pessoalmente e profissionalmente com isso”, afirma Simoni, que também iniciou no projeto como monitora.

Jogos das Estrelas

Neste sábado (12), no posto de Caiobá (Avenida Atlântica, 1.000) será promovidos o já tradicional Jogos das Estrelas, que contará com a participação de craques do passado que fizeram a história do futebol paranaense e brasileiro. Com início às 9h, serão três partidas disputadas em sequência:

– Master do Pinheiros x Master do Coritiba.

– Master do Coritiba x Master do Atlético.

– Seleção de Curitiba x Seleção de Matinhos.

Serviço

– Operação Verão Paraná – ações esportivas.

– Postos fixos: Caiobá, Praia de Leste, Shangrilá e Ipanema.

– Horários: terça a domingo, das 08h às 12h e das 16h às 20h.

– Equipe itinerante (balneários de Guaratuba): terça a domingo, das 13h30 às 19h30.

(Com AEN)