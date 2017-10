AÇÕES DE RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA SEGUE EM RITMO ACELERADO

Com o objetivo de recuperar a malha viária do município, a Secretária Municipal de Obras (SMOB) segue executando diariamente ações de “tapa buracos” em todas as regiões da cidade. Nos últimos 50 dias, mais de 100 ruas foram atendidas com as ações de recuperação asfáltica, com a aplicação 70 toneladas de asfalto.

Na manhã desta sexta-feira (20), uma das equipes da ‘Operação Tapa-Buracos’, esteve no bairro da Vila “C”, área norte da cidade, recuperando algumas vias.

O serviço segue um cronograma pautado pela avaliação dos técnicos da Secretaria de Obras, que leva em consideração a urgência, o fluxo de veículos e o uso das vias. Essa ação ainda é considerada um paliativo ante ao estado crítico das ruas da cidade.

Usina de Asfalto

Nos próximos meses, os trabalhos de recuperação e manutenção da pavimentação asfáltica, receberão um reforço com a implantação da Usina de Asfalto Municipal. Segundo o diretor de produção e controle de pavimentação asfáltica, Geraldo Nascimento, o município já recebeu parte dos equipamentos para a Usina de Asfalto e a previsão é que em até 40 dias a prefeitura estará com todo o maquinário.

“Já foram entregues um rolo compactador, uma mini carregadeira – Bobcat equipada com três acessórios, caixa d’água, compactador de solo, soprador costal e já estamos aguardando uma retro escavadeira. Todos estes equipamentos são de última geração”, disse.

A Usina de Asfalto deve estar em pleno funcionamento no início do de 2018, proporcionará ao município, uma economia de 30% sobre os serviços de asfalto.

Convênio

Outra frente de trabalho para recuperação da malha viária da cidade é o Convênio com o Paraná Cidades, que deve atender 57 ruas em 15 bairros. São 3 lotes orçados em R$ 15,7 milhões e que já estão em fase de licitação. O inicio destas obras está previsto para este ano.

