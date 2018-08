ACIDENTE DE AVIÃO DEIXA 85 FERIDOS NO MÉXICO

Aeronave Embraer 190 levava 101 pessoas a bordo. Todas sobreviveram à queda. Acidente aconteceu logo após a decolagem do Aeroporto de Guadalupe Victoria, no norte do país

Ao menos 85 pessoas ficaram feridas nesta terça-feira (31/07) no acidente de um avião da companhia aérea Aeroméxico em Durango, no norte do México. O incidente aconteceu logo após a decolagem do Embraer 190 no Aeroporto de Guadalupe Victoria.

O avião levava 97 passageiros e quatro tripulantes a bordo. De acordo com autoridades, o acidente não deixou mortos. Entre os feridos, ao menos 12 estão em estado grave.

Segundo a Aeroméxico, o acidente ocorreu com o voo AM2431, que saiu de Durango com destino à Cidade do México. O incidente com o Embraer 190, fabricado no Brasil em 2008, ocorreu por volta das 16h (horário local).

Com base em relatório preliminar, a operadora do aeroporto de Durango atribuiu o acidente às más condições climáticas e afirmou que os pilotos tiveram que fazer um pouso de emergência. Na hora da decolagem, chovia muito.

Segundo o governador de Durango, José Aispuro, testemunhas disseram que ouviram um barulho e, em seguida, sem aviso, a aeronave estava no chão.

Imagens de emissoras de televisão mexicanas mostram a cauda do avião praticamente intacta, mas o corpo bastante danificado e muita fumaça saindo da fuselagem. Muitos dos passageiros teriam deixado a aeronave a pé.

De acordo com o porta-voz da Defesa Civil de Durango, Alejandro Cardoza, o pouso de emergência aconteceu a cerca de 10 quilômetros da pista numa região descampada. Ele disse o fogo começou depois da aterrisagem.

Cardoza afirmou também que o incêndio resultante do acidente já foi controlado e que não há relatos de vítimas de queimaduras.

