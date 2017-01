ACIDENTE COM ÔNIBUS ACIMA DO LIMITE DE VELOCIDADE DEIXA SETE MORTOS NO PARANÁ

Sete pessoas morreram e quadro ficaram gravemente feridas após um acidente na madrugada desta terça-feira (3), na BR-158, quilômetro 207, região de Campo Mourão, Região Centro-Oeste do Paraná. O ônibus estava a mais de 100 km/h onde o limite é de 40 km/h.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um ônibus da empresa Expresso Maringá, que fazia o itinerário de Foz do Iguaçu, Oeste, para Maringá, Noroeste, saiu da pista por volta das 4 horas. Quarenta e duas pessoas estavam no veículo.

Segundo relatos da equipe que atendeu o acidente, para ir para Maringá, o veículo precisaria fazer um retorno, mas perdeu a saída e tentou tomar outra alça mais à frente, onde, possivelmente em razão da velocidade, saiu de pista e capotou no local.

Segundo o tacógrafo do ônibus, apreendido pela PRF, o coletivo estava a mais de 100 km/h no momento do acidente, velocidade acima da permitida no local, de 40 km/h. Porém, a causa do acidente será determinada através de perícia da Polícia Científica.

O trânsito na região fluiu normalmente, segundo a PRF, uma vez que o veículo saiu da pista. Além das vítimas fatais, há vítimas feridas. O motorista do ônibus sobreviveu e está hospitalizado.

De acordo com o Instituto Médico Legal de Campo Mourão ,até às 10 horas desta terça familiares ainda não haviam chegado para fazer o reconhecimento das vítimas.

Com Paraná Portal