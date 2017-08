AÇÃO VOLUNTÁRIA PROMOVE LIMPEZA DO PARQUE MONJOLO

Dando continuidade a política ambiental em Foz do Iguaçu, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA) esteve no último sábado (26), no Parque Monjolo auxiliando as equipes da Unioeste, grupo de Escoteiros Guairacá e outros voluntários da comunidade, na primeira ação de retirada de aguapés da nascente do Rio Monjolo.

Aguapé é uma planta aquática que flutua na superfície de rios, lagos, represas e que tem uma reprodução muito rápida por conta do excesso de nutrientes. A planta é nociva ao meio ambiente, pois acaba prejudicando a vida aquática, inclusive, acabando com o oxigênio da água e consequentemente levada a morte de peixes.

De acordo com a diretora de licenças ambientais e projetos, Thais Kelm, esta foi apenas a primeira ação de muitas que ainda ocorrerão: “Nas próximas fases serão feitos o plantio de algumas arvores e pintura dentro do Parque para deixar o ambiente do jeito que a população merece”, disse. Ainda segundo a diretora, a revitalização do local é um anseio do prefeito Chico Brasileiro e de toda administração municipal.

Com PMFI