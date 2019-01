AÇÃO NA BR-277 RETÉM QUATRO ÔNIBUS E TRÊS CARROS CARREGADOS COM MERCADORIAS

Nos dias 11 e 12 de janeiro, ação conjunta entre a Alfândega da Receita Federal em Foz do Iguaçu e Batalhão de Fronteira da PM/PR resultou na retenção de quatro ônibus e três carros carregados com mercadorias

As ações foram realizadas na BR-277. Ao todo foram selecionados quatro ônibus e três carros com características suspeitas. Todos os veículos foram lacrados para posterior verificação por estarem carregados com mercadorias que evidenciavam destinação comercial, em sua maioria eletrônicos.

Os veículos foram escoltados até a Alfândega da Receita Federal em Foz do Iguaçu. Estima-se que o valor total das mercadorias ultrapasse R$ 935 mil. Por meio de informações colhidas com os motoristas e alguns passageiros, constatou-se que os veículos seguiriam para vários destinos no país.

A Receita Federal disponibiliza um telefone de contato para denúncias, de forma anônima, por meio do número (45) 9 9152-2036.

Essa iniciativa está inserida no âmbito do Programa de Proteção Integrada de Fronteiras (PPIF), instituído pelo Decreto nº 8.903/2016, tem como diretrizes a atuação integrada e coordenada dos órgãos de segurança e de fiscalizações atuantes nas fronteiras, e como foco, o fortalecimento da prevenção, do controle, da fiscalização e da repressão aos delitos transfronteiriços, como contrabando, descaminho, tráfico de drogas, armas e medicamentos, entre outros.

(Com Receita Federal)