AÇÃO DE TRUMP CONTRA CIDADÃOS DE PAÍSES MUÇULMANOS INCLUI ESTRANGEIROS COM GREEN CARD

Estrangeiros com residência permanente assegurada pelo “green card” também estão incluídos na ação executiva assinada pelo presidente dos EUA, Donald Trump, impedindo a entrada de cidadão de sete países de maioria muçulmana no país. A informação foi confirmada neste sábado (28) pelo Departamento de Segurança Interna.

Porta-voz do Departamento, Gillian Christensen disse em e-mail enviado para a agência de notícias Reuters que os portadores de green card estariam incluídos no decreto –o documento dá a permissão para viver e trabalhar nos EUA.

O veto de Trump ao acesso de refugiados aos EUA e a visitantes e turistas de Irã, Iraque, Líbia, Somália, Sudão, Síria e Iêmen causou confusão e revolta entre viajantes neste sábado, com alguns deles barrados de voos para destinos norte-americanos.

Advogados pró-imigração em Nova York entraram com ações judiciais pedindo a suspensão do bloqueio, alegando que inúmeras pessoas haviam sido detidas ilegalmente.

Advogados de várias organizações de imigrantes e da União Americana pelas Liberdades Civis entraram com ações em uma corte federal no Brooklyn em nome de dois iraquianos, um deles ex-funcionário do governo dos EUA e o outro marido de uma ex-funcionária na área de segurança norte-americana.

Os dois tinham vistos para entrar nos Estados Unidos mas foram barrados na sexta à noite no aeroporto internacional John F. Kennedy, horas depois da ordem de Trump.

No Cairo, cinco passageiros iraquianos e um iemenita foram barrados no embarque de um voo da EgyptAir com destino a Nova York neste sábado, de acordo com fontes do aeroporto do Cairo. Eles foram redirecionados para voos com destino aos seus países de origem, apesar de terem vistos legítimos.

Americanos vetados no Irã

O Irã vai aplicar a reciprocidade e proibirá a entrada de americanos durante três meses, informou neste sábado o ministério das Relações Exteriores em Teerã, horas depois de Donald Trump anunciar uma medida similar afetando cidadãos de sete países.