ACAMPAMENTOS DO MST NO PARANÁ SÃO ALVOS DE OPERAÇÃO CONTRA ROUBO DE MADEIRA E ASSALTO A PROPRIEDADES RURAIS

Operação ocorre em cidades do oeste e do sudoeste do estado, nesta quinta-feira (16); 24 pessoas foram presas

Vinte e quatro pessoas foram presas em uma operação das policias Civil e Militar realizada nesta quinta-feira (16) em acampamentos do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) no oeste e sudoeste do Paraná.

As buscas foram realizadas nas cidades de Rio Bonito do Iguaçu, Quedas do Iguaçu, Saudades do Iguaçu e Pato Branco.

Segundo a Polícia Civil, a ação teve como objetivo combater crimes como homicídio, roubo de madeira e assaltos a propriedades rurais – ilegalidades cometidas por duas quadrilhas inflitradas nos acampamentos.

Em nota, o MST informou que concorda com a operação, já que é de conhecimento público o alto índice de criminalidade na região e há o interesse do movimento em defender as famílias que lutam pela terra e pela reforma agrária.

O MST também disse que pequenos grupos ou pessoal que usam espaços de reforma agrária para cometer crimes não fazem parte do movimento e não terão apoio.

Ainda conforme a polícia, entre os presos, está Luiz Giacomini, ex-prefeito de Saudade do Iguaçu, por suspeita de receptação de madeira roubada.

A família do Giacomini informou que ele ainda não tem advogado constituído e que vai se manifestar na Justiça.

De acordo com o delegado de Laranjeiras do Sul, Helder Lauria, foram expedidos pela Justiça 23 mandados de busca e apreensão e 19 de prisão preventiva, que é por tempo indeterminado.

Segundo a polícia, pelo menos 20 pessoas aproveitavam a segurança que tinham nos assentamentos, locais de difícil acesso, para cometer crimes.

Ainda de acordo com o delegado, o objetivo dos grupos criminosos era angariar fundos e conseguir lotes, que estão sendo demarcados, através da força.

Durante o cumprimento dos mandados, foram apreendidos aproximadamente dois quilos de maconha, doze armas – espingardas, pistolas, carabina e revólver –, R$ 35 mil em dinheiro, radiocomunicadores e toucas do tipo balaclava.

Um carro também foi apreendido. Pelos documentos encontrados pelos policiais, o veículo pertence à Prefeitura de Laranjeiras do Sul e estava com um dos suspeitos.

Conforme a polícia, durante a operação, um agente foi baleado em um confronto em Quedas do Iguaçu. Ele recebeu atendimento médico, foi levado ao hospital e, depois, foi liberado. Dois suspeitos de participar da troca de tiros com a PM estão sendo procurados e dois foram presos.

Ao todo, foram realizadas cinco prisões em flagrante, ainda segundo a polícia.

O delegado afirmou que as investigações começaram há um ano. Segundo ele, existe a suspeita é a de que os suspeitos estejam envolvidos no roubo de madeira da Fazenda Araupel, que teve área ocupada em 2014. Desde então, a posse da terra é discutida na Justiça.

“Essas quadrilhas estavam furtando madeira da Araupel, tem também os receptadores e eles estavam também assaltando os assentados do Rio Bonito do Iguaçu. Inclusive estavam oprimindo as lideranças do próprio MST, exigindo lotes pra eles”, explicou o delegado Helder Lauria.

As investigações apontaram que donos de madeireiras na região sudoeste do estado também participavam da quadrilha.

A operação recebeu o nome de Syriacus 2. Mais de 100 policiais participaram da ação, e um helicóptero ajudou nas buscas.

Veja abaixo a íntegra da nota do MST:

O Movimento Sem Terra – MST vem a público manifestar-se a respeito da Operação Sicarius II desencadeada nos Assentamentos e Acampamentos de Rio Bonito do Iguaçu – PR.

Primeiramente a Operação tem a inteira concordância do MST, visto que é de conhecimento público o alto índice de criminalidade nessa região, e o MST tem responsabilidade e defende as famílias que apenas lutam pela terra e pela reforma agrária. Portanto, pequenos grupos ou indivíduos que usam os espaços de reforma agrária como base para o cometimento de crimes, não fazem parte do Movimento e nunca terão seu apoio.

O MST defende que o combate aos crimes, sejam eles contra a vida, contra o patrimônio ou ambientais sejam constante, e é importante que a opinião pública saiba distinguir a luta justa pela terra feita por famílias trabalhadoras e honestas das ações de grupos isolados e oportunistas.

No que se refere a questão ambiental, as famílias do MST deixaram espaço para reserva legal, e a referida área já está sendo objeto de destruição por pessoas que se quer estavam acampados.

Por fim, é bom ressaltar que o próprio Movimento sempre pediu maior empenho na segurança da região junto as autoridades, especialmente no Ministério Público, em parceria com Assessor de Assuntos Fundiários do Paraná, Sr. Hamilton Serighelli, e portanto há, diante da referida operação, uma sensação de alívio por parte das famílias do Movimento.

Rio Bonito do Iguaçu – PR, 16 de agosto de 2018.

MOVIMENTO SEM TERRA – MST

(Com G1)