Acadêmicos da UNIFOZ correspondem a 39% dos aprovados da OAB em Foz

Acadêmicos da UNIFOZ são destaques novamente no exame da OAB em Foz

Dos 84 aprovados em Foz do Iguaçu, 33 são acadêmicos ou egressos da UNIFOZ

A UNIFOZ – Faculdades Unificadas de Foz do Iguaçu – ganhou destaque mais uma vez entre os aprovados no XXII Exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Como já é tradição na cidade, os acadêmicos e egressos do curso de Direito da UNIFOZ somaram um número expressivo entre os aprovados, que corresponde a 39%.

Dos 33 aprovados da UNIFOZ, 18 ainda estão cursando a faculdade: metade no nono período e a outra metade no décimo período.

A direção geral, a coordenação do curso de Direito e os professores da UNIFOZ parabenizam a todos os aprovados. “Esse resultado reflete a excelência do trabalho realizado no dia a dia, em cada aula ministrada pelos nossos exigentes professores, que reúnem teoria e prática para repassar aos alunos na sala de aula.” Comemora a coordenadora e professora do curso de Direito, Jamila Gomes.

Canecas da vitória

“Como já virou tradição obtermos resultados tão importantes como esse, virou tradição também presentear nossos futuros advogados com as ‘canecas da vitória’. Estamos providenciando para prestar uma homenagem especial a cada um dos aprovados.” Finalizam o diretor acadêmico, Luiz Francisco Marchioratto, e a diretora geral, Silvia Aires de Araújo.

