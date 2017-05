ABERTURA DOS JOGOS ESCOLARES EM FOZ

A cidade de Foz do Iguaçu terá muito esporte de 9 a 12 de maio, durante a fase municipal dos Jogos Escolares do Paraná. A abertura oficial hoje (9), às 19h no Ginásio de Esportes Costa Cavalcanti, com o desfile das agremiações participantes.

Nas disputas estarão modalidades como futebol, futsal, basquete, vôlei, handebol, xadrez, vôlei de praia, atletismo, entre outras. Os ginásios usados serão o Costa Cavalcanti, Ronaldo Schimidel Nunes (Morumbi), Sebastião Flor, Bartolomeu Mitre e do Monsenhor Guilherme.

Está prevista a presença do prefeito de Foz do Iguaçu, Chico Brasileiro, a Chefe do Núcleo Regional de Educação, Ivone Müller e o Secretário de Esportes, Antônio Sapia na abertura do evento. Após a fase municipal, as escolas e atletas campeões disputam a fase Regional, ainda sem local e data definidos.

Com PMFI