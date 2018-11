ABERTO PERÍODO DE REMATRÍCULAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

Alunos que já pertencem à rede municipal devem ser rematriculados pelos pais na própria escola; Prazo para crianças que irão ingressar no 1º ano começa no dia 26 de novembro

A Secretaria Municipal de Educação (SMED) abriu nesta segunda-feira (19) o prazo para as rematrículas de alunos do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano) que já pertencem a Rede Municipal. Pais ou responsáveis têm até esta sexta-feira (23) para procurar a secretaria da escola com os documentos necessários.

Já as matrículas para o 1º ano do Ensino Fundamental começarão na próxima segunda-feira (26) e seguirão até o dia 30 de novembro. A mãe, o pai ou o responsável legal deverá comparecer no prazo determinado até a escola desejada com os documentos pessoais da criança e preencher o formulário de matrícula.

Transferências

O prazo de matrículas para alunos novos ou transferidos começará somente em 2019, a partir do dia 4 de fevereiro. O procedimento será o mesmo: pais ou responsáveis devem procurar a escola desejada com os documentos necessários. Cerca de 20 mil vagas são ofertadas para o Ensino Fundamental nas 51 escolas municipais.

CMEIS

O período de rematrícula nos CMEIS (Centro Municipal de Educação Infantil) terminou no dia 9 de novembro. Já o prazo de matrículas para crianças que estão inscritas no Cadastro de Vagas da SMED seguirá de até 30 de novembro. Caso a criança ainda não esteja inscrita no Cadastro de Vagas é necessário se dirigir à Secretaria de Educação, no Complexo Bordin (Avenida JK 3287), de segunda a sexta-feira, das 8h as 12h e das 13h30 às 17h30. A data limite para cadastro na lista de espera será até 7 de dezembro de 2018.

De acordo com a Instrução Normativa nº 07/2018 da Diretoria de Educação Infantil, podem ser matriculadas crianças com 6 meses completos ou a completar até 31 de março de 2019, até crianças com 5 anos completos ou a completar até 31 de março de 2019. Elas são atendidas em seis modalidades de ensino: Berçário 1 e 2; Maternal 1 e 2, Infantil 4 e Infantil 5.

O município possui hoje 18 mil alunos matriculados no Ensino Fundamental (51 escolas) e 9 mil na Educação Infantil (37 CMEIS).

Documentos necessários

– Certidão de Nascimento

– RG do aluno

– RG dos pais ou responsáveis

– Comprovante de endereço (preferencialmente conta de luz)

– Cartão SUS

– Declaração de vacina emitida pela unidade de saúde

– Declaração de Matrícula da educação Infantil – Rede Pública ou Privada* (para matrículas de 1º ano)

