ABERTO CONCURSO PÚBLICO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

São ofertadas 96 vagas em 19 cargos de nível Fundamental, Médio e Superior para contratação imediata e formação de cadastro reserva da Fundação Municipal de Saúde.

A Fundação Municipal de Saúde abriu Concurso Público para contratação imediata e formação de cadastro reserva no Hospital Municipal Padre Germano Lauck. São ofertadas 96 vagas em 19 cargos de Nível Fundamental, Médio e Superior. Os salários variam de R$ 1.270,00 a R$ 3.137,00 e a contratação será em regime CLT, de acordo com o Decreto de Lei 5.452/1943.

O Edital nº 001/2018 foi publicado nesta quita-feira (26) no Diário Oficial do Município e no site da Unioeste, responsável pela execução do concurso.

As vagas de Nível Superior são para: Administrador (2); Analista de Tecnologia de Informação (1), Assistente Social (2), Biomédico (9), Engenheiro de Segurança no Trabalho (1), Fonoaudiólogo (1) e Nutricionista (1).

Para Nível Médio: Instrumentador Cirúrgico (4), Motorista (1), Técnico de Manutenção (4), Técnico em Contabilidade (1), Técnico em Enfermagem (40), Técnico em Farmácia (1), Técnico em Informática (2), Técnico em Laboratório (7) e Técnico em Segurança do Trabalho (1).

Para o Nível Fundamental são ofertadas as seguintes vagas: Auxiliar Administrativo (4), Auxiliar em Higienização (10) e Porteiro (4).

A seleção dos candidatos será feita através de Prova Escrita (Objetiva), de caráter eliminatório e classificatório; Prova de Títulos, de caráter classificatório, para os cargos de nível superior, e para o cargo de motorista, também será realizada a prova Prática, de caráter eliminatório. A prova objetiva para todos os candidatos inscritos será aplicada no dia 1º de julho de 2018, em local e horário a serem divulgados por Edital.

Inscrição

As inscrições deverão ser feitas somente por processo eletrônico, via internet (www.unioeste.br/concursos), no período do dia 3 de maio a 4 de junho de 2018. O candidato deve acessar o site da Unioeste, preencher a ficha de inscrição, a ficha cadastral, o termo de ciência e conhecimento das normas do concurso, imprimir os documentos preenchidos, o boleto bancário e efetuar o pagamento.

Os valores das inscrições variam de acordo com a vaga pretendida, podendo variar de R$ 60 a R$ 100.

O pagamento da taxa deverá ser efetuado até o dia 5 de junho no Banco do Brasil, casas lotéricas ou em bancos credenciados. O prazo de validade do Concurso Público é de dois anos a partir da data da publicação do Edital de homologação do Resultado Final, no Diário Oficial do Município.

Editais

Todas as informações referentes ao concurso serão divulgadas em editais através dos sites da Unioeste: www.unioeste.br/concursos; Hospital Municipal www.hmpgl.com.br, ou da Prefeitura de Foz do Iguaçu www.pmfi.pr.gov.br.

O Edital completo, com o número de vagas, salários, jornada de trabalho e requisitos de acesso está disponível no link: (https://www5.unioeste.br/cogeps/index.php/processos-seletivos-outras-instituicoes/externo-em-andamento/389-fundacao-municipal-de-saude-de-foz-do-iguacu-hospital-municipal-pe-germano-lauck).

(Com PMFI)