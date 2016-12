A VOZ DO REINO DE DEUS

O Destino do Mundo (Parte II)

Como obter a Vida Eterna (continuação)

Olá! Tudo bem? Tem certeza? E então, como está sua leitura da Bíblia Sagrada, em que livro do Novo Testamento está? Como está sendo sua experiência? O que tem descoberto? Está entendendo o que está lendo? Tem procurado auxílio no dicionário?

Hoje quero apresentar a você um novo desafio – se é que já aceitou o primeiro: ler o Novo Testamento…

Agora, continuando nosso “diálogo”, farei a você uma pergunta simples e direta. Talvez, inclusive, sua resposta seja um caloroso “SIM” à pergunta… Mas, depois de ler um único texto bíblico, sua resposta poderá ser colocada em xeque! Vamos a ela:

Você ama JESUS CRISTO?

Descubra a realidade de sua situação diante dessa pergunta, lendo João 14:23 (Evangelho de João, capítulo 14 e versículo 23).

Quer ter vida eterna? Leia João 17:3

Agora, para conhecer a DEUS e a JESUS CRISTO, há uma condição… Que será dada no próximo artigo!

O Destino do Mundo (Parte I)

Como Obter a Vida Eterna

O princípio da humanidade foi glorioso… Homem e mulher foram feitos à imagem e semelhança de DEUS. Foram criados para viver eternamente, para terem a vida eterna. Porém bem cedo o homem escolheu ser independente de seu Criador, e colheu os frutos de sua rebelião e independência, recebendo a morte como salário de seu pecado.

Desde então, com sua consciência manchada por causa dos pecados que o mantém afastado de DEUS, o homem tem procurado, ao longo das eras, criar um sistema religioso que aquietasse sua consciência, que o aproximasse dAquele que um dia foi sua fonte de direção, sabedoria e vida.

Na mesma medida que cresciam os grupos sociais, as culturas, desenvolviam-se também sistemas religiosos os mais diversos, todos com um único propósito: aproximar ou “religar” o homem a DEUS. Todas as religiões, são, de fato e de verdade, tentativas da humanidade de ligar-se e atuar no mundo espiritual; tentativas para aproximar o homem (a humanidade) do seu Criador.

Entretanto, vemos com pesar que as religiões não conseguem aproximar o homem de DEUS porque são todas elas fundamentadas e baseadas nas impressões e conceitos que os homens têm sobre DEUS e sobre o mundo espiritual. Consequentemente todas elas falham, pois são desprovidas de uma característica essencial – a Divindade. São tão humanas quanto o homem, e tão cheias de erros quanto ele.

Por essa razão, sabendo da impossibilidade do homem de aproximar-se de DEUS, o próprio DEUS interveio na história da humanidade, ELE próprio tem Se revelado à humanidade ao longo das eras, e para que a humanidade não ficasse sem direção (pois nem todos tem a mesma sensibilidade espiritual), DEUS deixou à humanidade um legado eterno: Sua Palavra.

Ao longo de aproximadamente 1.600 (hum mil e seiscentos anos) DEUS, por meio do Seu ESPÍRITO SANTO, revelou-se a cerca de 40 (quarenta) pessoas e disse-lhes (ditou-lhes) o que deveriam escrever… Dessa inspiração Divina, a homens santos (separados por e para DEUS) resultou o que hoje chamamos de Bíblia Sagrada. Um compêndio de 66 (sessenta e seis) livros que demonstram sua inspiração Divina na medida em que os lemos, por observarmos entre seus livros uma perfeita unidade de mensagem e propósitos, além, claro, da eficácia e poder transformador visto na vida daqueles que se dedicam à conhecê-la.

Portanto, se você deseja obter a Vida Eterna, o primeiro passo é começar de forma sistemática, persistente e diligente, a examinar as páginas da Bíblia Sagrada… Comece pelo Evangelho Segundo S. Mateus… E siga lendo todo o Novo Testamento (Mateus até Apocalipse)… Terminando, reinicie a leitura… Anote palavras que não compreendeu, e procure seu significado em um dicionário… E os textos que não compreendeu, anote em um caderno… À medida que avançar sua leitura, o próprio Espírito que inspirou as Escrituras haverá de conduzir você ao sentido que ELE próprio deu ao que está escrito. Não há interpretações diferentes para uma mesma verdade absoluta!

1 Coríntios 14:33 afirma: “… DEUS não é DEUS de confusão…“. Portanto, ELE haverá de conduzir você à Sua Verdade.

… Continuaremos num próximo artigo…

O DESTINO DO MUNDO… VOCÊ SABE PARA ONDE VAI?

Todos sabemos que nossa cidade (Foz do Iguaçu) é um dos muitos destinos do mundo – em se tratando de viagens de turismo, claro! Não apenas por suas belezas, pelos muitos pontos turísticos, mas também pela grande variedade gastronômica, opções diversificadas do ramo hoteleiro, entre outras coisas. Aqui fica a maior produtora de energia elétrica do planeta (já que ultrapassamos a produção de energia da usina da China, que é, atualmente, a maior hidrelétrica do mundo).

Mas, aproveitando esse título dado à nossa cidade, gostaria de levar você a refletir um pouco sobre Qual é, na verdade, o destino do mundo. Afinal, para onde caminha a humanidade?

Este é, talvez, um assunto considerado polêmico; porém, é necessário que olhemos para a frente, e entendamos nossa responsabilidade dentro dessa massa humana na qual nos encontramos.

Para onde vai a humanidade? Para onde vai a sociedade? Para onde vão as famílias? Para onde caminham os indivíduos?

Cada ser humano nasce de um útero materno, e logo que começa a ter consciência de si próprio, já é capaz de estabelecer planos e metas quer a curto ou a longo prazo.

No início, em sua tenra infância, o alvo talvez seja aquele tão sonhado brinquedo . Mais tarde, na adolescência, abre-se o leque para uma gama variada de desejos, de metas, de objetivos. No período escolar, uma das metas é, com certeza, ser aprovado no fim do ano letivo. Posteriormente, é conseguir um bom emprego… Depois, uma boa esposa (ou marido)… Ter uma família… Ter sucesso nos negócios… Enfim, é muito ampla a gama de alternativas de escolhas e desejos…

Mas, acima de tudo isto, e a despeito de qual seja a formação de cada indivíduo, todos têm um destino… Todos vêm de algum lugar e vão para algum lugar. Todos têm uma jornada, uma viagem pela frente. E essa jornada é recheada de experiências boas e outras ruins. Mas, sempre, sempre há “um destino”…

Será que você sabe, verdadeiramente, qual é o seu destino? Sabe, de fato, para onde está indo?

Não me refiro à mudança de endereço físico, geográfico. Não me refiro à mudança de trabalho, de estudos… Meus olhos olham mais à frente… Além da própria sepultura, onde repousarão sua carne e seus ossos… Para onde vai a sua alma? Você sabe? Será que não vale a pena saber?

Sei que muitos afirmam que “a vida após a morte é uma incógnita”… Mas posso lhe afirmar que não o é!

Houve alguém que voltou da morte – JESUS CRISTO! ELE ressuscitou!

E ELE deixou orientações claras sobre como se viver aqui de forma a obter a vida eterna.

Você está interessado(a)? Quer obter a vida eterna???

Então aguarde o próximo artigo… onde abordaremos: “Como possuir a Vida Eterna”.

Foz do Iguaçu, sábado, 17/12/2016.

O Evangelho do Reino x O Evangelho das Ofertas

A pregação de Jesus e dos apóstolos

Leitura bíblica

• Mt 4.17; 4.23; 9.35; 24.14; Lc 4.43; 8.1; 16.16;

• At 8.12; 19.8; 20.25; 28.23;

• Mt 13.3-9; 18-19.

A pregação do evangelho E será pregado este Evangelho do Reino por todo o mundo,para testemunho a todas as nações. Então, virá o fim. Mt 24.14 A missão que Jesus nos confia, como discípulos, é tremenda: “Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações”. É uma alta e sublime tarefa – ser seus colaboradores para resgatar homens e mulheres da morte e das trevas e conduzi-los ao seu Reino de amor. E a primeira ferramenta que o Senhor nos dá para realizarmos esta tarefa é o Evangelho. Paulo declara que o Evangelho é o poder de Deus para salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é a palavra de Deus aos homens, declarando-lhes o Seu amor, convocando-os ao arrependimento e dando-lhes a grande notícia da salvação.

A única pregação que forma discípulos é a pregação do Evangelho do Reino.

Entretanto, ao fazermos a obra de Deus, devemos ter certeza de estarmos fazendo-a da forma correta. O Senhor não nos mandou fazer qualquer trabalho. Mandou-nos fazer discípulos. E é impossível fazer discípulos se não pregarmos o evangelho corretamente. Temos que pregar o Evangelho genuíno, pregado por Jesus e seus apóstolos.

ALICERÇANDO SUA FAMÍLIA

por Carlos Alberto Bächtold

Diante de tanta violência, criminalidade, incompreensão, competitividade, imoralidade, inversão de valores, divórcios, abortos, promiscuidade, prostituição e tantos outros males que vêm assolando a família e consequentemente também a sociedade, como estamos alicerçando nossa família?

A sociedade está desmoronando, em todos os lugares vemos lares sendo esfacelados, destruídos, e como resultado da confusão imperante nos lares, vemos todos as demais instituições sociais entrando em colapso.

Os filhos já não respeitam os pais, nem os mais velhos, estes, por sua vez, ficam perdidos e distantes dos jovens em razão de seu comportamento e revolta.

Nas escolas, os professores e profissionais da educação já não sabem como trabalhar com as crianças e pré-adolescentes, pois estes não têm qualquer senso de moral e respeito, muito menos noção de autoridade e responsabilidade.

Qual a razão de tudo isto?

A resposta é simples: As pessoas têm esquecido de buscar a DEUS!

Num mundo em que as crianças são ensinadas sobre uma teoria evolucionista que é aceita como suprema verdade no meio acadêmico e científico, as pessoas estão se tornando exatamente o que acreditam – meros animais.

Ora, entre os animais não há moral, não há respeito, prevalece somente a “lei do mais forte”, a “lei da sobrevivência”… E é exatamente o que estamos presenciando na sociedade atual.

Entretanto, cabe a nós alicerçar nossa família sobre outros valores que não o materialismo e a selvageria.

Entretanto, para tanto, é necessário que cada um de nós esteja alicerçado em outros valores, mesmo porque não há como transmitirmos aquilo que não possuímos.

Desta forma, é preciso que nos concentremos em buscar o nosso próprio desenvolvimento moral e espiritual, a fim de que uma vez gozando de paz espiritual, e convictos dos valores morais a serem cultivados em nosso caráter, possamos transmitir os mesmos princípios àqueles que estão à nossa volta.

Se quisermos colher amor, temos que semear amor. O mesmo se dá para cada um dos demais valores. Colhemos aquilo que semeamos.

Particularmente em nossos lares, é preciso investirmos em valores como moral, civismo, ética, respeito, espiritualidade, princípios cristãos, a fim de que esses valores sejam aplicados também fora de nossa casa.

A despeito do que possa estar sendo ensinado nas escolas, ou do que a sociedade esteja transmitindo, se resguardarmos nossos filhos com os verdadeiros valores e princípios cristãos, estes valores tornar-se-ão uma salvaguarda para eles durante toda sua caminhada fora de nossos lares.

Portanto, cabe aqui nos perguntarmos: “Sobre que alicerce estamos edificando nossa família?”.

Certa ocasião JESUS afirmou que aquele que ouve as Suas palavras e as pratica é como alguém que edificou sua casa sobre uma firme rocha. Vieram tempestades, mas a casa não caiu. Porém aquele que ouve, mas não pratica, é como um tolo que constrói sua casa sobre a areia. Na menor das tormentas essa casa ruirá.

Você está alicerçando sua família sobre que tipos de valores?

Deixai a mentira

Leitura: EF. 4:25ª

Abandonar a mentira pode parecer um mandamento fácil de ser obedecido, não é mesmo? Afinal, não mentir não parece ser assim tão difícil.

Mas não é isto que o texto nos fala.

“Abandonar a mentira” vai muito além de “não mentir”. Significa “abandonar” tudo aquilo que envolve a mentira, seja em palavras, seja em “práticas” ou “ações”.

A Palavra de DEUS fala sobre amar e praticar a mentira . Qualquer pessoa que “pratica a mentira” irá à perdição; e também aquele que “ama a mentira”.