A SAÚDE ANTES DE TUDO

Por Caio Gottlieb

Ninguém sentiu tanto o cancelamento do Show Rural deste ano como as redes hoteleira e gastronômica de Cascavel.

Depois de quase um ano acumulando enormes prejuízos decorrentes das restrições a viagens e eventos impostas para reduzir a disseminação da Covid-19, os empresários do segmento contavam com o faturamento daquele que é tido como uma espécie de “Natal” do setor para recuperar um naco considerável das perdas.

No entanto, diante do crescimento assustador dos casos e dos óbitos provocados pela doença nas últimas semanas, a direção da Coopavel decidiu prudentemente suspender a realização da 33ª edição da feira, que aconteceria entre 22 e 26 de março, substituindo-a por uma versão reduzida com visitas agendadas para a área de tecnologia da agricultura, observando todos os protocolos de segurança exigidos pelas autoridades sanitárias.

Atraindo anualmente cerca de 300 mil visitantes, grande parte deles vindos de regiões distantes do país e do exterior, o Show Rural injeta uma grana significativa na economia da cidade e da região.

As esperanças, agora, ficam para 2022, quando o evento já está marcado para se desenvolver de 7 a 11 de fevereiro.

Se Deus quiser.

