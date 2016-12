A PEDIDO DO POD, GOVERNO ESTADUAL SUSPENDE ESTUDOS PARA EXTRAÇÃO DE GÁS DE XISTO

O Governador do Paraná, Beto Richa, proibiu o estudo e a extração de gás de xisto por meio do fracking (fraturamento hidráulico de rochas) nas terras do Oeste do Paraná, nos próximos dez anos. A determinação ocorreu nesta quinta-feira (22), ao sancionar o Projeto de Lei n.º 873/2015, que dispõe sobre o licenciamento do fracking no Estado, com veto do artigo 3º – um pedido do Programa Oeste em Desenvolvimento (POD). A Itaipu é uma das entidades apoiadoras do POD.

A extração do gás de xisto já está liberada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) e muitas empresas já ganharam licitação para utilizar esse método em 29 municípios da região.

“Consideramos um avanço quando a Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) aprovou o projeto que proibia por dez anos a extração do gás no estado, mas o artigo 3º (que dizia que a lei não seria aplicada aos estudos e pesquisas relativos à técnica de perfuração seguida de faturamento hidráulico) nos deixava preocupados”, explicou o presidente do POD, Mário Costenaro.

Segundo Costenaro, a região se uniu e solicitou ao governador vetar o artigo. A justificativa é que, para realizar as pesquisas, seria necessária a perfuração seguida de fraturamento hidráulico e, com isso, poderiam ocorrer graves riscos ao solo e à água da região. “Mesmo na fase de estudo, os impactos podem ser irreversíveis. Experiências internacionais demonstram que os males provocados ao meio ambiente e a sociedade são inevitáveis”, disse.

Para Elias Zydek, diretor executivo da Frimesa, outra apoiadora do POD, a atividade agropecuária, uma das principais riquezas da região, poderia ser seriamente comprometida sem o veto. “O faturamento hidráulico pode deixar nossas terras improdutivas e nossas águas contaminadas”, disse.

Fracking

A retirada do gás do xisto do subsolo através do fracking consiste em perfurar um poço e injetar sob alta pressão uma mistura de água e substâncias penetrantes e químicas no terreno, o suficiente para fraturar a rocha e liberar o gás.

Com Jornal Itaipu Eletrônico