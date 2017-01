A PEDIDO DA RECEITA, BPFRON REFORÇA SEGURANÇA NA PONTE DA AMIZADE

Policiais militares do Batalhão de Fronteira (BPFron) estão reforçando a fiscalização de veículos na aduana da Ponte Internacional da Amizade, na fronteira entre o Brasil e o Paraguai. Ações no local estão sendo intensificadas toda noite, a partir das 20h, por quatro agentes. O pedido foi feito à Secretaria de Estado da Segurança Pública pela Receita Federal.

Segundo o órgão fiscal, a medida foi necessária por conta do grande volume de motoristas que vinham desobedecendo a ordem de parada na entrada do Brasil em direção a Foz do Iguaçu.

O trabalho conjunto não tem prazo para ser encerrado. O objetivo é combater o contrabando e o descaminho de mercadorias e o tráfico de drogas e armas trazidas ilegalmente do país vizinho.

