A NEGOCIAÇÃO DO BREXIT AFUNDA E JOHNSON TENTA CULPAR A UE

Downing Street é pessimista após uma conversa telefônica do primeiro-ministro britânico com Angela Merkel

Foi uma tentativa de explosão controlada duas vezes. O governo do Reino Unido divulgou na terça-feira uma conversa privada entre Boris Johnson e a chanceler alemã Angela Merkel, na qual colocou na boca disso que a nova proposta britânica para o Brexit torna o acordo “basicamente impossível”. Ao mesmo tempo, a equipe do primeiro-ministro, do anonimato, alertou sobre represálias aos países da União Européia para apoiar uma prorrogação na data de partida. O presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, alertou Johnson que o futuro da Europa está em jogo, e não “um jogo de culpa estúpida”.

No trecho final do Brexit, ele não conta mais o que o governo britânico diz, mas o que ele faz. E as consequências de suas ações. A equipe de Johnson divulgou uma conversa confidencial entre o primeiro-ministro e o chanceler alemão na terça-feira. Não era tão importante divulgar os argumentos de um e de outro, mas apresentar um cenário em que Johnson é o flexível e Merkel o intransigente. “O primeiro-ministro apelou ao chanceler para ajudá-lo a abrir o navio, e ela recusou”, disse um porta-voz de Downing Street a repórteres. A exigência de Merkel de que a Irlanda do Norte permaneça dentro da União Aduaneira, disse ele, tornou a possibilidade de um acordo “basicamente impossível, agora ou nunca”.

O governo alemão se recusou a comentar o conteúdo de uma troca privada, mas o presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk , perdeu a paciência diante das manobras de Londres e invadiu sua conta na rede social do Twitter. “O que está em jogo não é ganhar um jogo estúpido de alocação de culpa. O futuro da Europa e do Reino Unido está em jogo, assim como a segurança e o bem-estar dos cidadãos. Você não quer um acordo, não quer uma extensão, não quer revogar a decisão de deixar a UE. Quo vadis? (Onde você está indo?, Em latim) ”, escreveu Tusk a Johnson.

O primeiro ministro vai ao precipício e pretende superar todos os obstáculos em seu caminho. Ele sabe que seu futuro político depende de ser capaz de manter a promessa de tirar o Reino Unido da UE em 31 de outubro. Na terça-feira, continuaram as negociações em Bruxelas entre o comissário Michel Barnier e a equipe britânica liderada por David Frost. “As negociações entraram em uma fase crítica”, explicaram fontes britânicas. A verdade é que, nesse ponto, eles nem sequer distribuíram sua proposta legal a todas as representações diplomáticas dos vinte e sete. E eles correram o prazo (o limite para um acordo é definido por todos no próximo Conselho Europeu em 17 de outubro) até o último minuto. De acordo com Downing Street, a delegação de negociação também começou a atribuir culpas. “O Reino Unido mudou muito de posição. Agora é hora de mudar para a UE, se quisermos encontrar uma solução na próxima semana ”, disseram fontes britânicas.

Extensão inútil

O rosto amigável do governo Johnson está em Bruxelas. O rosto selvagem da terça-feira revelou a estratégia de estourar as negociações e evitar a todo custo uma nova extensão em um texto enviado ao jornalista James Forsyth, editor político da revista The Spectator . O semanário, com mais de 200 anos de história, é praticamente a Bíblia dos eurocéticos. Forsyth escreveu a uma fonte de Downing Street – e o consenso geral aponta para Dominic Cummings , consultor chefe de Johnson – para perguntar sobre o estado das negociações. A resposta, longa e detalhada, revelou a rota projetada por Downing Street para enganar o Parlamento, intimidar a UE e impulsionar um Brexit selvagem.

A Câmara dos Comuns aprovou um texto com força de lei que obriga Johnson a solicitar uma nova extensão a Bruxelas se um acordo não for alcançado. Oficialmente, o governo diz que cumprirá a lei. Na prática, você já criou uma manobra para impedir esse atraso.

“Vamos deixar muito claro, em público e em privado, que os países que se opõem à nova extensão serão os primeiros na fila para futuros acordos de cooperação [com o Reino Unido], seja em questões fora ou dentro da margem competências da UE. Quem apoiar a extensão será o último da fila. O apoio a essa nova extensão será considerado por este governo como uma interferência hostil em nossa política interna, e mais da metade do eleitorado concordará conosco ”, afirmou o texto.

Johnson sabe que não tem escolha a não ser enviar a carta a Bruxelas com o pedido de horas extras, como a maioria dos deputados o forçou. Mas ele planeja adiar o tempo com um apelo perante os tribunais e com manobras que, como revela a carta, levam os 27 a desconfiar de suas intenções. “Estabeleceremos claramente que esse governo não continuará negociando, portanto qualquer extensão será inútil. Na UE, pensam que, se nos derem mais tempo, continuaremos a apresentar novas propostas. Não será assim. Ou partimos em 31 de outubro sem um acordo, ou haverá novas eleições e então definitivamente iremos embora sem nenhum acordo ”, escreveu a fonte anônima de Downing Street.

Porque, como aconteceu com a ex-primeira-ministra Theresa May, é previsível que os vinte e sete desejem saber o que concedem uma nova trégua a Londres e como planejam tirar vantagem dela. A intenção da equipe Johnson nesse caso é deixar bem claro que eles não querem a extensão e que é o Parlamento que a exigiu. “Vamos lavar as mãos. Não vamos nos envolver em novas negociações. Não teremos uma atitude cooperativa ”, diz o texto.

Sassoli acredita que Johnson não quer o acordo

Neste ponto, o presidente do Parlamento Europeu, David Sassoli, já contempla apenas duas possibilidades: extensão ou Brexit aos corajosos. Mas, na terça-feira, o primeiro-ministro britânico foi encarregado de lembrá-lo, em várias ocasiões, que não pediria mais tempo e que, em 31 de outubro, o Reino Unido deixaria “com ou sem acordo” da UE, segundo ele próprio. Sassoli depois de entrevistar Johnson na Downing Street. E depois de descobrir que Johnson ainda não leva a Bruxelas uma proposta que pode ser aplicada em 1º de novembro, Sassoli concluiu que o primeiro-ministro, na realidade, “não quer um acordo”.

O presidente da Eurocamara falou por cerca de 45 minutos com Johnson, em uma reunião que ele definiu como “franca, sem burocracia e sincera”, a ponto de compará-la a um ” programa de televisão”. Mas em uma reunião posterior com jornalistas, Sassoli não conseguiu esconder sua irritação com Johnson, considerando que ele ainda está enraizado em um tipo de vaga idéias irrelevantes no dia seguinte ao Brexit. “A idéia que ele apresentou há cinco dias não é uma proposta”, afirmou o presidente do Parlamento Europeu.

Sassoli chegou a Londres depois de se encontrar com o presidente francês Emmanuel Macron na segunda e terça de manhã com a chanceler alemã Angela Merkel. O italiano disse que ambos estão tão preocupados quanto os demais líderes europeus pela possibilidade, cada vez mais próxima, de um Brexit sem acordo. Especialmente depois que Johnson enviou uma proposta que considera irrelevante em 1º de novembro.

Queremos um acordo. E o primeiro-ministro Johnson ainda está falando sobre vários acordos ”, disse Sassoli, que usou uma infinidade de argumentos para ilustrar que o primeiro-ministro britânico ainda não oferece aos 27 anos uma saída sólida. “Quando você diz que a proposta deve ser aprovada pelo Parlamento da Irlanda do Norte, ela não se reúne há dois anos … É uma proposta? É uma idéia, mas não é uma proposta ”, disse o presidente da Eurocamara, que lembrou que, de qualquer forma, deve ser a Câmara dos Comuns que ratifica o acordo.

Sassoli não fechou a porta completamente a um pacto in extremis . Essa seria, na sua opinião, a melhor opção para empresas e cidadãos. “Estamos muito claros de que [um acordo ] seria um resultado muito negativo. Seria prejudicial para ambas as partes, particularmente para o Reino Unido. E isso teria consequências muito graves para a ilha da Irlanda “, disse ele.” O Parlamento Europeu não concordará com um pacto a qualquer preço. Não o aceitaremos se comprometer os acordos da Sexta-feira Santa e o processo de paz ou comprometer a integridade do mercado único ”, acrescentou. E, se houvesse alguma dúvida, ele alertou: “Mas deve ser uma proposta, não idéias”.

(Com El País)