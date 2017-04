A “HOTELARIA” DE ITAIPU TEM NOVO SUPERINTENDENTE

“O Serviços Gerais é uma espécie de hotelaria da empresa”, define Marcelo Dias, que responde pela superintendência desde o dia 28 de março. Ele substituiu Roberto Simonato e, a exemplo do novo superintendente de Recursos Humanos, Luiz Castro, o Luizinho, tem como uma das principais missões dar uma linha mais humanizada à gestão.

Marcelo quer seguir à risca a orientação dada pelo diretor-geral brasileiro, Luiz Fernando Vianna, e pelo diretor administrativo, Marcos Baumgärtner. Com 29 anos de casa, ele veio da Segurança Empresarial e quer imprimir à nova função um pouco do que aprendeu no setor anterior. “Simplicidade, retidão e eficiência” são algumas de suas premissas.

Como chefe de grupo, na Segurança Empresarial, ele atendia todo tipo de público, de colegas de trabalho a visitantes. E sempre procurou ter com todos uma relação cortês. “O respeito é primordial. É possível aplicar as regras, com educação e consideração pelo seu amigo, que ora ou outra você acaba encontrando na vila, no supermercado, fora de Itaipu”, diz.

Naquele período, teve a oportunidade de lidar com dois perfis de empregados: um dos tempos da construção da usina e outro que já chegou quando estava tudo pronto. Lidando com esses diferentes tipos de pessoas, aprendeu que a sensibilidade no trato é fundamental. “Mesmo quando era preciso dar uma advertência, busquei o equilíbrio”, lembra.

“No Serviços Gerais, recebemos demanda de todas as partes, por isso é importante primar pelo bom atendimento e buscar constantemente agilizar os nossos processos”, conta.

Nova área

Marcelo foi parar no setor graças a uma boa bagagem. Bacharel em Direito, o novo superintendente é também formado em Administração Hoteleira que, para ele, tem tudo a ver com a área. “Ser convidado para assumir a superintendência é uma oportunidade única, indelével, que vou me esforçar ao máximo para corresponder como gestor técnico e humano”, promete.

Na nova função, coordena 79 colaboradores, divididos em duas gerências de departamento, três divisões de Serviços Gerais (incluindo uma em Curitiba), uma Divisão de Infraestrutura e outra de Telecomunicações. Na parte terceirizada dos serviços – como os da copa, transporte de pessoal, limpeza das edificações, manutenção predial das pequenas e grandes reformas e os serviços de ar condicionado e de baixa tensão – tem uma grande preocupação com o aspecto humano. “Sabemos que a realidade fora não é igual à de Itaipu. Precisamos acolher com carinho os nossos terceirizados.”

O primeiro compromisso do dia é uma conversa com o diretor administrativo para alinhar as ações.

Para deixar tudo bem alinhado, o dia de trabalho começa antes das 8 horas, com um bate-papo com o diretor administrativo. Nessa conversa, ele dá um panorama geral sobre os projetos e as demandas diárias, urgentes ou não, para que o DA tenha conhecimento sobre o que está acontecendo. Desde os primeiros dias no cargo, vem tendo reuniões periódicas com todos os empregados lotados no SG para saber o que eles pensam e suas expectativas.

“É uma forma de prestar atenção, ouvir e criar uma sinergia para a melhoria do clima”, diz Marcelo. E completa: “Temos uma equipe ótima, muito preparada, com boa reação de entrega de resultados, e temos que aproveitar e incentivar o melhor de cada um”. Para falar com o Marcelo na sala dele, não precisa cerimônia nem bater na porta. Ela está sempre aberta. É só entrar.

O superintendente vai dirigir uma equipe de 79 colaboradores, distribuídos em duas gerências de departamentos e três divisões.

Marcelo cita como exemplos dois casos de colaboração imprescindíveis para a melhoria dos processos da área que ocorreram recentemente. Um deles é o de Cândida Strey, empregada lotada no SG, que teve a ideia de utilizar sachês em vez de açúcar e café a granel. A medida teve um impacto grande não apenas na economia para Itaipu, mas também na queda de índices de doenças do quadro funcional, como diabetes e congêneres.

Na outra ponta, o gerente da Divisão de Serviços Gerais, Divan Saraiva da Cruz, criou o projeto de ilhas de impressão, com a redução do número de impressoras de 394 para 130. A mudança nesse serviço gera uma economia de US$ 300 mil por ano.

As ações tomadas dentro do projeto são pactuadas com as diretrizes da sustentabilidade e o comprometimento ambiental. O trabalho envolve também a Informática.

Projetos

Para o futuro, Marcelo adianta que, entre os projetos previstos, pretende equacionar o sombreamento (duplicidade) que existe entre a área de Obras, da SG, e a de Obras e Desenvolvimento, da DC. A ideia é otimizar o trabalho, definir quem faz o quê, para evitar desperdícios e melhorar a autoestima de quem efetivamente desenvolve o trabalho.

Outra iniciativa em curso é a alteração da nomenclatura da área, que deverá ganhar o status de Superintendência de Infraestrutura e Serviços Gerais. A mudança é porque muita gente tende a acreditar que a superintendência é “algo menor”.

Tem até uma história que ilustra bem isso. Certa vez, um colega disse que trabalhava no Serviços Gerais e a pessoa que ouviu isso pensou, em voz alta: “Coitado, ele trabalha na limpeza”. Não que os serviços de limpeza tenham algum demérito, mas muita gente confunde a expertise da área.

Poeta, Marcelo tem um livro e alguns compêndios publicados. A principal obra dele é “Paisagem do Sol”. Alguns poemas seguem adormecidos para que num futuro próximo, logo depois da aposentadoria, ganhem publicação. Mesmo com tantas demandas e novidades pela frente, Marcelo não deixou de lado a happy hour e o futebol com os amigos, e muito menos o tempo sagrado com a família.