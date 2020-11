A FONTE DA SABEDORIA

Precisa de sabedoria? Busque-as na única fonte capaz de oferecê-la, Deus.

Versículo do dia: “Dá a teu servo um coração compreensivo…”

(1 Reis 3:9)

Leitura bíblica recomendada: 1 Reis 3:16-28.

Um homem processou uma mulher, alegando que ela estava com o cachorro dele. No tribunal, a mulher afirmou que o cachorro não poderia ser dele e contou ao juiz onde o havia comprado. A verdadeira identidade do proprietário foi revelada quando o juiz soltou o animal na sala. Balançando a cauda, ele correu imediatamente em direção ao homem!

Salomão, rei e juiz do antigo Israel, precisou resolver uma questão parecida. Duas mulheres diziam ser mães do mesmo garotinho. Depois de considerar os argumentos de ambas, ele pediu uma espada para cortar a criança ao meio. A mãe verdadeira implorou que ele desse o bebê à outra mulher, escolhendo salvar o filho, mesmo que não pudesse tê-lo (1 Reis 3:26). Salomão entregou o bebê a ela.

Quando decidimos sobre o que é justo e moral, certo e errado, precisamos de sabedoria. Se realmente a valorizamos, podemos pedir a Deus um coração compreensivo, como Salomão o fez (1 Reis 3:9). E Deus pode responder nosso pedido ajudando-nos a equilibrar nossas necessidades e desejos com os interesses dos outros. Ele também pode nos ajudar a comparar os benefícios imediatos com os ganhos de longo prazo (às vezes eternos) para que o honremos com a nossa vida.

Nosso Deus é um juiz sábio e um conselheiro disposto a nos conceder grande quantidade de sabedoria (Tiago 1:5).

OREMOS: Amado Deus, peço que na nossa caminha contigo nos ajudes dando-nos toda sabedoria necessária para poder assim glorificar o teu santo nome, servir a nosso próximo, e assim também compreender com clareza a tua vontade e fazê-la, em nome de Jesus, amém.

(Com Jennifer Benson Shuldt)